荷蘭首相就政府二戰迫害猶太人致歉　為當地首次

波蘭奧斯威辛集中營（Auschwitz-Birkenau）在1月27日紀念從納粹德國解放75周年，荷蘭首相呂特（Mark Rutte）26日就荷蘭政府在二戰期間參與迫害猶太人一事道歉，是當地官方首次承認有關錯誤。

2020年1月27日正值波蘭奧斯威辛集中營解放75周年，多國政要及集中營生還者齊集當地出席悼念儀式。（Reuters）

英國廣播公司（BBC）26日報道，呂特當天在首都阿姆斯特丹舉行的猶太人大屠殺遇難者的紀念活動，表示在僅餘的生還者與大家同場的情況下，自己代表政府及當年的政府向大家致歉，承認荷蘭政府二戰期間幫助納粹德國迫害猶太人。

他表示，雖然有一些荷蘭官員在該國被納粹佔領期間進行了抵抗，但大多數官員最終按照納粹的命令行事，亦認為無法以文字形容大屠殺的慘劇。

二戰期間有600萬名猶太人遇害，其中來自荷蘭的有大約10.2萬人，佔當地猶太人口約四成三。荷蘭政府曾為從集中營生還的猶太人遭遇致歉，但呂特的道歉則是當地政府首次承認在二戰有份參與迫害。

荷蘭國鐵（NS）曾在2019年6月宣布向集中在營生還者或死難者家屬賠償，指當年運送民眾到集中營是公司史上最黑暗的一頁。NS預留了數千萬歐元作為賠償金，受惠的包括猶太人及被納粹政權針對的少數民族，每位生還者可獲1.5萬歐元，遇難者遺孀及兒女則獲五千至七千歐元賠償，當局估計現時仍有大約500位生還者。