【武漢肺炎．持續更新】俄羅斯關閉遠東邊境　新加坡禁湖北人入境

武漢新型冠狀病毒感染疫情持續，中國的確診人數增至超過4000人。各國採取不同的措施阻止病毒散播，其中菲律賓1月28日宣布暫時中止向中國公民發出落地旅遊簽證，哈薩克亦有類似措施。 本文將持續更新各地應對疫情的消息。

俄羅斯：關閉遠東接壤中國邊境

塔斯社報道，遠東猶太自治州（Jewish Autonomous Oblast）、哈巴羅夫斯克邊疆區（Khabarovsk Krai）和阿穆爾州（Amur Oblast）接壤中國的邊境將會關閉，直至2月7日。

新加坡：禁止湖北人入境

新加坡宣布新的防疫措施。如持有湖北省發出的中國護照，或於過去14天內曾到訪湖北省，新加坡29日中午起將拒絕有關人士入境新加坡或在新加坡轉機。

新加坡亦會追蹤已經在當地的湖北旅客，隔離高風險人士。如果新加坡居民曾到訪湖北或持有湖北省發出的中國護照，返回新加坡時將即時接受隔離。

武漢肺炎：菲律賓衛生部門在馬尼拉國際機場加強檢測入境旅客體溫，務求阻止新型冠狀病毒流入當地。（AP）

菲律賓：暫停向中國公民發落地簽證

菲律賓1月28日宣布暫停向中國公民發出落地旅遊簽證。菲律賓移民局局長莫倫特（Jaime Morente）表示，當局採取這個積極做法減少旅遊人士數目，更可能有助阻止新型冠狀病毒進入當地。



馬尼拉政府23日宣布無限期暫停來往武漢的航班，當地民航部門更以包機分批將在禁飛令生效後抵達菲律賓的武漢旅客送回去。

哈薩克：暫停向中國旅客批落地簽證

另外，哈薩克副外長Shukhrat Nuryshev表示，中國公民申請當地簽證時，會要求他們提供醫生證明，當局同時暫停向中國旅客批出落地簽證。Nuryshev亦透露，政府已經要求北京方面容許98名滯留武漢的哈薩克留學生離開。