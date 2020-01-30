【英國脫歐】1月31日脫歐在即　你要知道的五件事

英國脫歐日正在倒數，1月31日起英國將脫離歐盟。不過英國脫歐後並非即時與歐盟斷絕關係，事實目前英國與歐盟仍在很多事項上需要繼續磋商。以下是一些在1月31日後，你要知道的五件事。

1月31日後還有11個月的過渡期，英國人的大部分生活都不會即時起變化。（Getty）

過渡期期限：12月31日

1月31日脫歐後，英國會進入11個月的過渡期。過渡期的期限在12月31日，意味2021年英國才會正式脫歐。在過渡期間，英國仍享有留在歐盟時的待遇，包括關稅、出入口要求及限制等。英國與歐盟將在過渡期內磋商更多協議，讓英國能在12月31日順利過渡。

過渡期可延長

歐盟曾警告只有11個月不足以讓英國與歐盟達成完整協議，呼籲英國考慮延長。不過一般相信首相約翰遜會繼續沿用達成脫歐協議的方式，至最後一刻不改限期，迫使歐盟盡快達成各種協議，避免過渡期一直延長，造成無法脫歐的情況。

作為旅客前往英國旅行至2021年前也不會有變化。（Getty）

英國不會有即時變化

除了換上國旗，發行脫歐紀念幣及發行新護照外，英國在1月31日後不會出現即時變化。英國公民可自由出入歐盟各國、歐盟公民可自由進出英國、電訊網絡不會變成漫遊等。也就是說，在2020年前旅客前往英國旅行，不會有特別變化。

英國需與歐盟達成貿易等協議

英國必需在限期前與歐盟及其他國家達成各種協議，以確保英國在12月31日後能順利過渡，否則過渡期結束後將與硬脫歐無異。

在協議中最重要的是自由貿易協議，及雙方居民處置問題的協議。目前英國有約100萬名公民居住在歐盟，歐盟亦有300萬名公民居住英國。他們未來的國籍和居留權均需經磋商決定。

分手費及北愛邊境問題

英國在脫歐後需繳付合共330億英鎊（約3300億港元）的「分手費」，作為完成英國在歐盟的所有責任。

另外，北愛爾的邊境問題仍待解決。約翰遜在2019年10月時曾提出「四年雙邊界」方案，得到北愛民主統一黨（DUP）的初步支持，但遭歐盟各國普遍反對，現時問題實質擱置。