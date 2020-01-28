【武漢肺炎】世衞總幹事赴北京會晤王毅　不主張各國撤僑

新型冠狀病毒引發的肺炎疫情在中國國內快速發酵之際，全球各國的確診病例也在上升。世界衞生組織（WHO）總幹事譚德賽（Tedros Adhanom Ghebreyesus）1月28日會見中國外長王毅後提到，注意到有國家提出希望撤僑，世衞組織不主張這麼做。

王毅28日在北京會見譚德塞，據中國官方媒體央視新聞所指，譚德塞讚揚中國在疫情後迅速採取一系列有力措施阻止疫情蔓延，王毅則讚賞世衞組織對中國秉持客觀公正立場。

1月25日，一輛救護車駛過中國武漢市一座幾乎空無一人的大橋。（AP）

報道引述譚德塞表示，注意到有國家提出希望撤僑，世衞組織不主張這麼做，認為在當前形勢下應保持鎮定，沒有必要過度反應，世衞組織對中國政府防控疫情的能力充滿信心。

王毅讚賞世界衞生組織秉持客觀公正立場，積極評價並充分肯定中方為抗擊疫情采取的一系列有力舉措。他強調譚德塞此時來華訪問，不僅體現對中國的支持，也為中國同世界衞生組織加強合作提供了動力。

譚德塞26日在個人Twitter上表示，正趕往中國與中方官員和衛生專家就新型冠狀病毒爆發一事進行磋商，加強夥伴關係，為防止疫情爆發提供「提供進一步的保護」。

世衞組織在1月26日、27日的新型冠狀病毒報告中，將新型冠狀病毒疫情全球範圍風險改為高風險。世衞組織表示，此前發佈的報告中，錯誤地將新型冠狀病毒疫情對全球風險總結為中等，其實為高風險。新型冠狀病毒疫情對中國造成非常高風險，對區域造成高風險。