【一分鐘看世界】武漢肺炎擴散、英國放生華為、高比拜仁空難

今天是1月29日，星期三。
年初五的早上，你需要知道的國際新聞：
武漢肺炎海外「人傳人」擴散
武漢肺炎繼續在全球擴散，在德國與日本，兩地各發現一宗本地感染的「人傳人」個案，其中在德國，一名33歲男子疑因接觸一名來自中國的同事後染病，至於在日本，則是有一名巴士司機疑在接載武漢旅行團之後患病。
疫情打擊各地經濟，多間跨國企業如Facebook等開始限制員工前往中國，本田汽車亦決定暫停在華工廠的生產。各國亦陸續加推新措施阻擋疫情，包括俄羅斯關閉遠東邊境，新加坡亦宣布禁止湖北人士入境。
疫情期間亦出現爭議，一間丹麥報社刊出諷刺漫畫，把中國國旗上的五星換成五枚病毒圖案，引起中方強烈不滿及抗議，報社則拒絕道歉..…（按此閱讀更多）
丹麥媒體《日德蘭郵報》拒絕就漫畫向中方道歉（日德蘭郵報網站截圖）
英國放生華為
英國宣告有關5G網絡建設的決定，儘管美國多番施壓，但最終一如所料，英國宣布讓華為有限度參與5G網絡建設，意味為華為開綠燈。但英國沒有響應美國的禁令封殺華為，未知會否對英美關係造成影響，美國表明對英國的決定失望。
英國首相約翰遜1月28日決定，允許中國電訊商華為在英國5G網絡建設發揮有限角色。（Reuters）
高比拜仁空難原因
NBA傳奇球星高比拜仁（Kobe Bryant）在直升機空難中意外身亡，事件令各地球迷哀痛，當局開始調查意外原因，搜查人員發現涉事直升機沒有安裝黑盒，當局當呼籲民眾提供意外時現場附近的圖片或片段為調查提供線索，網上更流傳機師在失事前與控制塔的對話。至於一名《華盛頓郵報》的記者，則因為引起爭議而要停職.......（按此閱讀更多）
特朗普遭「回馬槍」
美國總統特朗普的彈劾案仍未結束，前白宮顧問博爾頓（John Bolton）在他正在撰寫的新書中，透露有關通烏門的內幕，聲稱特朗普曾親口告訴他要暫緩對烏克蘭的軍事援助，直至烏方同意展開對民主黨總統候選人人拜登（Joe Biden）的調查為止。事件即時引爆共和黨參議員倒戈支持傳召新證人的危機…...（按此閱讀更多）
特朗普宣布中東和平計劃
美國總統特朗普（Donald Trump）周二（28日）正午在白宮東廳，及以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）陪伴下，宣布中東和平計劃，目的是推動以色列和巴勒斯坦解決衝突，特朗普甚至為巴勒斯坦勾畫了美國大使館的位置…...（按此閱讀更多）
85歲比利時前國王終認51歲私生女 曾拒做DNA測試遭日罰5000歐元
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