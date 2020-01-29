特朗普宣布中東和平計劃　以色列在身邊巴勒斯坦在天邊

美國有線電視新聞網（CNN）報道，美國總統特朗普（Donald Trump）周二（28日）正午在白宮東廳、以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）陪伴下，宣布中東和平計劃，目的是推動以色列和巴勒斯坦解決衝突，特朗普甚至為巴勒斯坦勾畫了美國大使館的位置。

特朗普（右）和內塔尼亞胡1月28日在白宮召開聯合記者發佈會，在巴勒斯坦缺席情況下，宣布解決以巴雙邊關係的中東和平計劃。（Reuters）

特朗普說：「今天，以色列向和平邁進了一大步。」

計劃裏，特朗普呼籲為巴勒斯坦人民建立一個新的國度，不再繼續推進之前主張的「兩制辦法」。特朗普還說，這份計劃將能讓巴勒斯坦領土增加一倍，包括在耶路撒冷東部建都，特朗普說，美國願意在那建大使館。

特朗普評價中東和平計劃是「實事求是的兩國關係解決辦法」，不會讓以色列受到安全威脅。

特朗普替以色列領袖表示，他們認為這份計劃保證了以巴能夠直接展開對話。

特朗普也為巴勒斯坦考慮，「公平起見，我應當為巴勒斯坦人多做一些，不然不公平。」他們應該得到「遠比現在好的生活。」而且這是「巴勒斯坦人最終實現國家獨立的歷史機遇。這可能是他們最後的機會。」

特朗普此前一天1月27日在白宮說：「他們（巴勒斯坦人）最初可能不想要，但我想他們最後會想要的......這計劃對他們非常好。事實上，對他們太好了。」

英國路透社1月27日引述巴勒斯坦領袖的話稱，沒受邀請到華盛頓參加特朗普和平藍圖的發表會，「沒有巴人蔘與的計劃，不可能會成功。」路透社指出，巴勒斯坦人擔心計劃會導致他們在約旦河西岸（West Bank）、加沙走廊（Gaza Strip）和東耶路撒冷（East Jerusalem）獨立建國的希望破滅，這些都是以色列在1967年中東戰爭時奪取的土地。

CNN指出，協議的重要一方、遠在萬里之遙的巴勒斯坦，兩年前已被白宮切斷了外交關係。