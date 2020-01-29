【武漢肺炎】美國衛生部長：不排除頒發中國旅遊限令

美國衛生部長艾薩美國衛生部長艾薩（Alex Azar）1月28日上午11時15分在華盛頓召開發布會，代表美國對中國武漢肺炎疫情表態，同時宣布正在考慮的多種措施。

2020年1月28日下午華盛頓，白宮安排舉行了美國健康與人力服務部新聞發佈會，包括艾薩（左一）在內，美國疾病控制防禦中心總監雷德菲爾德（Robert Redfield，中）以及國家免疫呼吸系統疾病中心總監、國家過敏傳染疾病協會代表均出席發佈會，陸續發言。（Reuters）

英國路透社消息稱，艾薩說，中國武漢肺炎「有可能是很嚴重的公眾安全威脅。」特朗普（Donald Trump）政府將擴大檢驗、檢疫武漢肺炎的機場數量，從5家增加到20家。

艾薩還說，美國正在考慮採取新的措施，對抗病毒爆發，包括向中國提供傳染疾病專家團隊，幫助緩解疫情，同時也督促北京更透明。

不過，美國福克斯新聞網指出，艾薩說，中國不只一次、拒絕了美國的好意。

「此外，我們必須把所有預防傳染疾病蔓延的辦法擺到桌面上，包括旅行限令。」

美國全國廣播公司財經頻道（CNBC）引述消息人士2020年1月28日的話說，白宮27日周一舉行高層會議，經過討論、考慮頒佈對中國旅遊的限制令，避開致命的武漢肺炎。限令將影響出入中國的航班，以及出入美國的航班。目前尚未做出最終決定。

美國疾病控制防禦中心當天更新警告美國遊客，旅行目的地應該避開整個中國。此前防禦中心僅是提醒遊客不要在沒必要的情況下到中國武漢。

英國路透社消息稱，美聯航控股公司（UAH）1月28日聲明稱，已停飛美國和北京、香港、上海2月1日到8日、24個航班，由於武漢肺炎，「飛行需求嚴重下降」。「我們將繼續關注形勢變化，按需調整航班。」目前其他兩家運營中國航線的美國航空公司達美航空（Delta Air Lines）和美國航空公司（American Airlines Group）暫時未停飛或減少中國航班，但表示密切關注形勢變化。

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