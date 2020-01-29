歐盟英國美國鬆口　華為有戲

英國首相無視美國總統特朗普（Donald Trump）禁用中國電信巨頭華為的警告，宣布採用華為去建5G的決定，歐盟態度欣然，連美國要害部門也給出了無法反駁的理由，讓國家對華為鬆口。

法新社報道，儘管面對美國強大壓力，歐盟委員會委員、法國電信企業總裁、法國前經濟部長布雷頓（Thierry Breton）當地時間1月28日表示，歐盟會選擇嚴厲審核，「這是關係到如何定下條規的問題，這些條規會很嚴格。」但不會禁止中國通訊設施供應商華為。

布雷頓說，歐盟不搞歧視，當然歡迎願意執行歐盟標準的企業來歐洲參與合作。

歐盟委員會預計1月29日公布引進通信設施供應商的建議。

2020年1月19日，柏林召開利比亞峰會，英法德土俄等多國元首出席，約翰遜站在前排左一，默克爾前排居中，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）前排左四。（Reuters）

英國政府同一天1月28日聲明稱，英國將把高風險供應商排除在最敏感的網絡核心部分之外，但將允許華為提供對5G網絡部署至關重要的其他設備，例如天線和基站。

英國首相約翰遜（Boris Johnson）在公布華為決定前一天1月27日，在國會力辯群雄，他質問在場議員，「英國人有什麼理由拒絕令人讚歎的科技產品。」

約翰遜不願放棄和中國合作的機會。網友評價，2019年12月13日才宣布有意給華為頒禁令，第二天就拿着華為手機自拍。圖為約翰遜2019年12月在英國獨立電視台（ITV）電視節目《今晨》（This Morning）的錄製現場，用華為P20 Pro手機和主持人自拍合影。（Twitter@LouieRE1504）

英國路透社1月21日引述消息人士的話說，德國總理默克爾（Angela Merkel）認為歐盟內部在華為5G問題上協調一致是重要的。默克爾對華為能否參加5G建設曾表示，反對排除個別企業，提倡為5G建立嚴格的、統一的安全標準。

此外，《華爾街日報》1月24日引述消息人士的話稱，美國商務部因國防部和財政部都反對，撤回了進一步對華為限購的法規提案。國防部指出，如果美國企業不能再供貨給華為，將損失關鍵的收入來源、進一步導致研究經費下降，對美國企業的競爭力不利，因為只有繼續研發才能保持技術領先優勢。

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