【武漢肺炎】美國暫不考慮取消往返中美的所有航班

中國武漢於2019年年底爆發新型冠狀病毒，疫情仍在擴散。有美國政府官員向美媒透露，白宮不排除會取消中美之間所有航班。

美國CNBC頻道1月28日報道，白宮向美國的航空公司高層表示，華府考慮暫停來往中國的航班。報道引述知情人士指出，白宮官員28日向美國主要航空公司的高層說，白宮正考慮暫時禁止往返中美的航班。

直至28日晚上，特朗普政府尚未採取這個選項，也無法保證會否採取有關措施。

兩名知情人士說，白宮告訴他們，華府未有立即計劃禁止來往中美兩地的航班，但是政府官員正在不斷評估相關情況。

有白宮高層其後亦向路透社表示，白宮並沒採取相關選項。

路透社較早前報道，總統特朗普（Donald Trump）團隊在應對新型冠狀病毒的每日會議上曾討論多個可能方案，有兩名官員透露，假如公共衛生數據支持，政府不會排除任何可能性，包括暫停航班的選項。

受新型冠狀病毒影響，選擇出門的旅客大幅減少。（AP）

美國聯合航空（United Airlines）1月28日指，受到新型冠狀病毒疫情影響，導致旅遊需求下跌，因此會在2月1至8日期間暫停部份來往美國至香港、北京、上海的航班。

其他有經營中美航線的達美航空（Delta Air Lines）及美國航空（American Airlines）則未有削減班次計劃，但強調會密切留意情況。