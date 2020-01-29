【武漢肺炎】日本政府包機飛抵東京　多國考慮取消來往中國航班

武漢新型冠狀病毒感染個案持續上升，截至1月28日，中國已經錄得破沙士紀錄的5974宗個案，死亡人數增至132人，並有超過9000宗疑似個案。各國紛紛採取措施阻止疫情擴散，並撤走滯留武漢及湖北地區的僑民。其中日本首班包機已經飛抵東京。 另外，有航空公司亦考慮暫停前往中國的航班。

武漢肺炎：日本成田機場貼出告示，呼籲從武漢來的旅客一旦有不適情況，就需要向檢疫人員申報。（AP）

日本首班包機抵國 多人報稱不適

日本政府派出的首班包機在當地時間29日早上8時40分飛抵東京羽田機場，機上載有206人，並有多名醫護人員隨同。厚生勞動省指，機上多人報稱身體不適，而所有乘客在遠離客運大樓的第二衛星客運廊進行清關手續，再由巴士送到醫療機構接受檢查。

連同這批人在內，總共有大約650名在武漢日本人希望回國，外務省會繼續安排他們分批回國。

澳洲：高危人士會先撤離

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）表示，正計劃安排滯留武漢及湖北省的高危公民，特別是年輕人及嬰幼兒回國，他們會送到印尼附近的聖誕島（Christmas Island）接受隔離觀察。

澳洲政府的外遊提示網站於28日晚上更新，上調對中國的旅遊警示為「再考慮到當地的必要」級別，指中國當局限制國內部分地區的旅遊，更可能在短時間擴大限制。外長派恩（Marise Payne）呼籲民眾不要到湖北地區。