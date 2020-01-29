【武漢肺炎】日本首批撤僑返國　4人不適送院　聯合航空削減航班

武漢新型冠狀病毒感染個案持續上升，截至1月28日，中國已經錄得近6000宗確診個案，打破2003年的沙士紀錄，死亡人數增至132人，並有超過9000宗疑似個案。各國紛紛採取措施阻止疫情擴散，並撤走滯留武漢及湖北地區的僑民。其中日本首班包機已經飛抵東京。 另外，美國聯合航空、加拿大航空亦決定暫停或削減前往中國的航班。

武漢肺炎：日本成田機場貼出告示，呼籲從武漢來的旅客一旦有不適情況，就需要向檢疫人員申報。（AP）

日本首班包機抵國 多人報稱不適

日本政府派出的首班包機在當地時間29日早上8時40分飛抵東京羽田機場，機上載有206人，並有多名醫護人員隨同。厚生勞動省指，機上多人報稱身體不適，而所有乘客在遠離客運大樓的第二衛星客運廊進行清關手續。

朝日電視台新聞引述東京都政府消息人士指，有4人因為出現輕微發燒或咳嗽症狀，因此已經送到大田區的醫院作進一步檢查，其餘的乘客則乘坐由巴士到新宿區的醫療設施接受檢查。

連同這批人在內，總共有大約650名在武漢日本人希望回國，外務省會繼續安排他們分批回國，預計在29及30日再派專機到武漢。

澳洲：高危人士會先撤離

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）表示，正計劃安排滯留武漢及湖北省的高危公民，特別是年輕人及嬰幼兒回國，他們會送到印尼附近的聖誕島（Christmas Island）接受隔離觀察。

澳洲政府的外遊提示網站於28日晚上更新，上調對中國的旅遊警示為「再考慮到當地的必要」級別，指中國當局限制國內部分地區的旅遊，更可能在短時間擴大限制。外長派恩（Marise Payne）呼籲民眾不要到湖北地區。

美加地區：停飛部份來往中國航班

美國CNBC頻道28日報道指，白宮呼籲航空公司高層考慮暫停來往中國的航班。不過有白宮高層其後向路透社表示，白宮並沒提出有關要求。路透社較早前報道，總統特朗普（Donald Trump）團隊在應對新型冠狀病毒的每日會議上曾討論多個可能方案，有兩名官員透露，假如公共衛生數據支持，政府不會排除任何可能性，包括暫停航班的選項。

美國國務院發言人表示，國務院的包機已經離開武漢，經阿拉斯加飛往加州洛杉磯附近的安大略市（Ontario），預計在當地時間29日早上到達。美國有線新聞網絡（CNN）報道指，機上載有大約240名乘客，當局會先在阿拉斯加評估他們的情況，確定能否繼續前往加州。有官員透露，這批乘客回國後會先隔離三日至兩周。

另外，聯合航空（United Airlines）及加拿大航空（Air Canada）分別宣布調整來往中國航班的安排。其中聯合航空指受到新型冠狀病毒疫情影響，導致旅遊需求下跌，因此會在2月1至8日期間暫停部份來往美國至香港、北京、上海的航班。而其他有經營中美航線的達美航空（Delta Air Lines）及美國航空（American Airlines）則未有削減班次計劃，但強調會密切留意情況。

加拿大航空亦宣布，暫停部份來往北京、上海及武漢的航班，其中來往北京和上海的航班取消至2月29日，武漢的班次更停飛至3月29日。