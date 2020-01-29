【武漢肺炎】白羅斯派機運載醫療物資援助中國　韓送200萬個口罩

2019年底，中國武漢爆發了新型冠狀病毒疫情。在中國全力應對疫情的同時，多個國家計劃對中國進行援助，包括白羅斯（前譯：白俄羅斯，Belarus）、日本、韓國等。

中國官媒《環球時報》1月29日報道，白羅斯將向中國提供援助，以抗擊新型冠狀病毒感染的肺炎疫情。 白羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）責成有關部門，向中國派出專機，提供中方急需的醫療援助。這些物品為藥物，個人醫療防護用品(口罩、防護服、和手套)，消毒液和其他醫療用品。

武漢肺炎疫情爆發後，藥店的口罩等醫療物資出現緊缺。（AP）

據報白羅斯軍用飛機伊爾-76MD已在空軍基地準備好，預計今天起飛。白羅斯駐華使館的消息顯示，這些援助僅僅是第一步。白羅斯外交部正在制定下一步的援助措施，看看哪些具體事項白羅斯方面還可以提供幫助，如在必要時，派白羅斯衛生部領導和醫療專家到中國提供諮詢幫助等等。

此外，日本政府於28日晚派出載有大量支援物資的1架包機前往武漢。據報，除了口罩、防護服外，包機內還載有護目鏡及手套等。目前，日本國際協力事業團（JICA）尚未公布物資的具體數量及金額。

韓國政府也計劃通過包機向中國提供200萬個口罩、10萬件防護服等醫療物資。