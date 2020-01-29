英國不封殺華為　美被指戰略失敗　蓬佩奧將訪英國

雖然美國反覆以安全問題為由施壓英國，不要使用華為的5G技術，但是英國方面出於實際考慮，還是決定有限度地使用華為技術，美國方面被指遭遇戰略失敗。

英國首相約翰遜（Boris Johnson）1月28日主持了英國國家安全委員會會議，討論是否允許中國華為公司進入英國5G網絡的問題。最終，在所有內閣大臣的一致同意下，英國政府頂住了來自美國的壓力，選擇不封殺華為，並有限度地為其開綠燈。

英國方面決定，在5G網絡建設中「有限度」使用中國華為技術。華為將禁止向5G網絡中的核心「敏感」部分提供設備， 只允許提供包括基站在內的5G非核心設備份額的35%。另外，華為被排除在英國軍事基地、核設備等敏感區域之外。但是英國方面也同意同「五眼聯盟」國家一起開發替代選項。

路透社報道評論稱，這是到目前為止對英國脱歐後外交政策的最大考驗。這一決定將令美國特朗普政府感到「沮喪」。特朗普政府曾警告說如果英國政府讓華為參與建設，就將逐步減少英美情報合作。

美國共和黨眾議員金格利奇（Newt Gingrich）1月28日在Twitter上表態說，英國繼續使用華為5G技術的決定是美國的戰略失敗。「英國決定接受華為的5G技術是美國的一個重大失敗。華為到底要發展到多大，有多少國家必須與華為簽約，美國政府才會意識到我們正在把互聯網拱手讓給中國？這正在成為一個巨大的戰略失敗。」

美國共和黨參議員卡頓（Tom Cotton）也在Twitter上批評英國說，短期的收益抵不過長期的代價。美國應該徹底重新審查美英情報共享。

與此同時，英國廣播公司（BBC）1月29日報道稱，在政府決定允許華為在英國的5G網絡中發揮作用後，美國國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)29日將飛往英國進行會談。他還將會晤英國首相約翰遜。

一名特朗普政府官員說，美國對英國的華為決定很失望。但是英國媒體報道稱，英國首相府一位消息人士無奈地表示：「如果我們不選擇華為的話，我們短期內別無選擇。」