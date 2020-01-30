【一分鐘看世界】各國撤僑大陣仗、特朗普為何偏心、涉西藏法案

今天是1月30日，星期四。 年初六的早上，你需要知道的國際新聞：

各國撤僑大陣仗 韓國遇阻礙

武漢肺炎繼續肆虐，全球多國安排自武漢撤僑，其中美國與日本已分別有專機接送國民離開，德國與意大利準備撤僑。但另一準備在1月30日撤僑的韓國就遇上阻礙，韓國政府選定在忠清北道鎮川郡和忠清南道牙山市的公務員培訓設施，用作隔離從武漢回國的約700名僑民，但隨即引起當地居民不滿，更堵路抗議。

韓國近日出現不少與「武漢肺炎」有關的示威活動，1月29日，有首爾民眾示威要求政府禁止中國人入境（美聯社）

各地有搶口罩情況 新加坡大排長龍

世界各地繼續出現確診個案，其中疫情蔓延至中東，阿聯酋出現首批個案，另一方面，日本再多一宗確診個案，為一位大阪女導遊，她曾與1月28日確診染病的男司機同車接載來自武漢的旅行團，疫情也令各地出現搶口罩的情況，韓國有網店的口罩銷量急增數十倍，在新加坡則有商店大排長龍......（按此了解各地疫情）

武漢肺炎：新加坡民眾四出購買口罩，不少商店每日大排長龍。（AFP）

特朗普偏袒以色列

特朗普宣布中東和平方案，內容包括8大重點，包括耶路撒冷成為以色列不可分裂的首都等。外界的評價幾乎一致認為特朗普偏袒以色列，巴勒斯坦方面表明反對方案，並指要說「一千個不」。特朗普究竟葫蘆裏賣什麼藥......（按此閱讀更多）

1月28日，特朗普與內塔尼亞胡共同於白宮發布方案（AP）

美國眾議院通過《西藏政策及支持法案》

美國眾議院1月28日表決《西藏政策及支持法案》（Tibet Policy and Support Act），以392票贊成、22票反對獲得通過。法案更新2002年的《西藏政策法》，表明中國政府不得干涉藏傳佛教領袖繼任決定。此舉引來中方不滿，認為是嚴重違反國際法和國際關係基本準則，粗暴干涉中國內政，向「藏獨」勢力發出嚴重錯誤信號。

歐洲議會通過英國脫歐協議

歐洲議會全會當地時間1月29日傍晚通過541頁《英國脱歐協議》，而英國將於1月31日有序脫歐。該協議以621對49票獲通過，有英國議員感觸落淚，而歐洲議會議員就隨即唱出蘇格蘭民歌「友誼萬歲」......（按此閱讀更多）

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