【武漢肺炎】美國航空暫停飛北京上海　往香港航班照舊

美國全國廣播公司財經頻道（CNBC）1月29日消息稱，美國航空公司（American Airlines Group）決定取消從2月9日至3月27日由美國洛杉磯飛往中國上海及北京的航班，但飛往香港的航班照舊。

美國航空公司加入對手美聯航控股公司（UAH）的行列。英國路透社消息稱，美聯航1月28日聲明稱，已停飛2月1日到8日由美國前往北京、香港、上海的一共24個航班，由於武漢肺炎，「飛行需求嚴重下降」。「我們將繼續關注形勢變化，按需調整航班。」目前美國只有達美航空（Delta Air Lines）暫時未停飛或減少中國航班，但表示密切關注形勢變化。

英國航空（British Airways）當地時間2020年1月29日宣布即時停飛所有來往中國內地的直航航班，意指倫敦直達北京、上海的航班。

此外，加拿大主要國際航空公司「加拿大航空」 （Air Canada）1月28日宣布，取消前往中國的部分航班。加拿大這家航空公司目前每週有33個飛往中國的航班。

英國航空電郵聲明強調將顧客和機組人員的安全放在首位，上述其他航空公司聲明，理由均為赴中國旅行需求大幅下降。

此外，美國衛生部長艾薩美國衛生部長艾薩（Alex Azar）2020年1月28日上午11時15分在華盛頓召開發佈會公布，特朗普（Donald Trump）政府將擴大檢驗、檢疫武漢肺炎的機場數量，從5家增加到20家。

不過，白宮暫未給航空公司決定背書。路透社引述知情人士稱，白宮1月28日早些時候稱在考慮暫停從中國飛往美國的航班以應對冠狀病毒疫情，後來決定不暫停航班。