【英國脫歐】馬克龍：未來談判貿易協議　不會屈服於壓力或倉促

歐洲議會1月29日舉行全會時以621對49票表決通過英國脱歐協議。對於英國31日卸下歐盟成員國身份，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）稱，這是令人傷心的一天。

馬克龍1月29日與到訪法國巴黎的希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）會晤後表示，「英國在2天內離開歐盟，對我們所有人來說，這是令人傷心的一天、一次失敗以及一個教訓。」

他談及英國首相約翰遜（Boris Johnson）說以2020年底達成英歐貿易協議為目標一事時警告倫敦政府說，法國在未來談判中，「不會屈服於壓力以及倉促（行事）」。

法國外長勒德里昂（Jean-Yves Le Drian）29日則表示，英國與歐盟就「後脫歐關係」進行談判，「最困難部分在後頭」（the hardest part lies ahead）。

勒德里昂就英國31日脫歐一事向國會說：「我們將會討論實質問題。」他並補充說在未來的談判中，歐盟成員國表現團結是重要的。