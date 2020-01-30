【英國脫歐】馬克龍：未來談判貿易協議　不會屈服於壓力或倉促

撰文：許懿安
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歐洲議會1月29日舉行全會時以621對49票表決通過英國脱歐協議。對於英國31日卸下歐盟成員國身份，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）稱，這是令人傷心的一天。
馬克龍1月29日與到訪法國巴黎的希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）會晤後表示，「英國在2天內離開歐盟，對我們所有人來說，這是令人傷心的一天、一次失敗以及一個教訓。」
他談及英國首相約翰遜（Boris Johnson）說以2020年底達成英歐貿易協議為目標一事時警告倫敦政府說，法國在未來談判中，「不會屈服於壓力以及倉促（行事）」。
法國外長勒德里昂（Jean-Yves Le Drian）29日則表示，英國與歐盟就「後脫歐關係」進行談判，「最困難部分在後頭」（the hardest part lies ahead）。
勒德里昂就英國31日脫歐一事向國會說：「我們將會討論實質問題。」他並補充說在未來的談判中，歐盟成員國表現團結是重要的。
英國脱歐已成定局，馬克龍稱這對所有歐盟國家來說，都是一次失敗與教訓。圖為2020年1月15日，馬克龍在巴黎愛麗舍宮向媒體發表新年致辭。（Reuters）