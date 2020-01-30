【武漢肺炎．疫情】日本撤僑包機3人染病　菲律賓患者曾到香港

全球各地出現多宗由新型冠狀病毒引發的「武漢肺炎」個案，最新30日日本撤僑包機回國後，3人測出新型冠狀病毒。北歐出現首宗疫症，芬蘭29日確診首宗新型冠狀病毒肺炎病例。法國則新增1宗確診個案，目前累計5宗病例。 本文將持續更新各地疫情消息。

韓國：確診個案新增至6宗 首現本土交叉感染

韓國1月30日確診多兩宗新型冠狀病毒個案。第五名患者為32歲韓國男子，曾到訪武漢，24日回國。第六名患者是56歲的韓國男子，曾接觸韓國第三名確診患者。

圖為1月24日工作人員在韓國首爾水西站清潔欄杆，加強預防病毒傳播。（AP）

印度：首宗確診個案

印度政府1月30日發表聲明宣布確診首宗新型冠狀病毒個案。患者為武漢大學的學生，在喀拉拉邦確診，目前於醫院接受隔離，情況穩定。

菲律賓：首宗確診個案 患者武漢經香港往馬尼拉

菲律賓1月30日確診首宗新型冠狀病毒個案。患者是38歲的中國女子，來自武漢，1月21日經香港前往馬尼拉，25日出現咳嗽的病徵後求醫，之後入院。衛生部部長杜凱（Francisco Duque III）表示，患者目前無發燒和其他病徵。

日本出現多宗新型冠狀病毒確診病例，旅客也紛紛戴上口罩防疫。（美聯社）

日本：撤僑包機有3人檢出新型冠狀病毒

日本厚生勞動省1月30日表示，在乘搭日本政府所派的全日空包機29日回國的日僑中，有3人檢測出感染新型冠狀病毒。其中2人沒有出現症狀，但檢測呈陽性。這是日本首次無症狀者確診感染。

另一患者為50多歲男性，在中國武漢生活，有發燒等症狀，29日晚上11時左右確診新型冠狀病毒。日本累計有11宗確診個案。

包機上206人當中有兩人拒絕接受檢查，拒絕隔離要求直接回家。日本放送協會（NHK）報道，兩人已由檢疫人員送回家中。當局預定在未來繼續根蹤兩人的健康狀況。

芬蘭：確診首宗病例

芬蘭衛生與福利研究所（Institute for Health and Welfare）1月29日表示，該國出現首宗新型冠狀病毒肺炎確診病例，患者是一名32歲來自中國武漢的女遊客，現正在醫院隔離治療。今次為北歐首宗疫症。

當局聲明稱，該名女患者5日前離開武漢，現正在北部城市羅瓦涅米（Rovaniemi）一間醫院接受隔離觀察，約有15人可能跟她接觸過，當局會密切監察各人的健康狀況。

圖為1月21日馬來西亞吉隆坡國際機場體温篩查站的職員在當值。負責健康檢疫的職員在等待旅客行過體温篩查站。（Reuters）

馬來西亞：新增1宗確診個案 累計8宗

馬來西亞1月30日新增一宗新型冠狀病毒確診個案，令當地累計個案增至8宗，全部病例都是中國人。患者是一名49歲中國女子，正在隔離病房接受治療，情況穩定。她的丈夫早前已被確診感染新型冠狀病毒。

該國29日新增3宗確診個案， 3名患者分別是一名4歲女童、一名52歲男子，以及一名女子，她兩名子女之前確診感染新型冠狀病毒。據報她曾接受檢測，當時顯示結果是陰性，她另一位家人亦在新加坡確診。

日本出現確診個案，海關加強對入境旅客檢查。圖為1月23日成田機場一名檢疫職員舉起告示板，呼籲通過體溫探測器的旅客配合他們的要求。（AP）

法國：確診第5宗個案

法國1月29日再確診1宗新型冠狀病毒個案，累計病例增至5宗。新增患者是一名30多歲的中國女遊客，由湖北前往法國，她80歲父親28日確診感染新型冠狀病毒。女患者情況嚴重，需要醫院提供氧氣輔助呼吸，正在深切治療部留醫。

該國28日確診當地第4宗武漢肺炎病例，患者是一名來自湖北、年約80歲的中國男遊客。法國衞生部官員薩洛蒙（Jerome Salomon）表示，患者現在巴黎一間醫院的深切治療部接受治療，情況嚴重；當局現正追蹤與患者有過密切接觸的人士。

該國24日確診3宗病例，分別在巴黎及波爾多出現。第一宗確診個案中，身在波爾多的患者現年48歲，剛從中國歸去，曾到過武漢。該患者抵達法國後與十多人接觸，23日出現癥狀，送院接受隔離治療。

身在巴黎附近的第二名患者亦曾去過中國，目前同樣需要隔離治療。第三名患者是前述第二名病人的近親，此人身在巴黎。

阿聯酋：首批確診病例 一家內四人染病

阿聯酋衛生部表示，阿聯酋出現首批確診個案，患者是來自武漢的家庭，共有4人感染。衛生部指，患者情況穩定。

新加坡：再多3宗病例 總數升至10宗

新加坡衛生部1月29日公布，當地再發現3宗新病例，全部是來自武漢的中國公民，包括一對56歲夫婦及另一名56歲男子。該對中國夫婦1月19日從武漢抵達新加坡，1月24日出現症狀，1月27日到醫院求醫。



至於另一名56歲男子，他1月20日到達新加坡，1月21日開始發病，1月28日他在濱海南碼頭的體檢站時，當局發現他屬於可疑個案，把他送往國家傳染病中心。住院前，他在一艘貨船工作與生活。

新加坡目前的病例總數增至10宗。

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澳洲：新增兩宗病例 昆士蘭「失守」

維多利亞省出現多一宗確診病例。患者為60多歲的男子，1月23日感到不適。患者於維多利亞省居住，曾到訪武漢，返國後大部份時間於家中自我隔離，但期間曾於一間餐廳短暫逗留。

另外，澳洲廣播公司（ABC）報道，昆士蘭省首度錄得確診病例，患者是一名44歲來自武漢的中國籍男子，目前在黃金海岸大學醫院接受隔離治療，情況穩定。現時全國共有7人確診，分別是新南威爾斯省有4人、維多利亞省2人及昆士蘭省1人。

德國：再新增3宗確診病例

德國1月28日新增3宗新型冠狀病毒確診個案，3名患者是首宗確診患者的公司同事，他們正在慕尼黑一間醫院接受隔離治療。首宗個案患者目前則身體狀況良好。

患者來自南部巴伐利亞州（Bavaria）首府慕尼黑（Munich）市郊的施塔恩貝格縣（Starnberg），為汽車零件供應商韋巴斯托（Webasto）的員工，相信他們是遭一名來自上海的中國同事感染。這是歐洲首宗人傳人的病例。

韋巴斯托公司表示，其餘約40名同事曾經與中國同事接觸，他們29日將接受病毒測試。

加拿大25日錄得該國第一宗「推定」的武漢肺炎病例。圖為1月25日多倫多皮爾遜國際機場內的情況，抵埗旅客及機組人員都有配戴口罩。（AP）

加拿大：新增第3宗確診個案

加拿大繼安大略省（Ontario）1月27日分別出現一確診、一推定的個案後，卑詩省（British Columbia）1月28日宣布，溫哥華出現省內首宗新型冠狀病毒「推定」病例。該國目前已增至3宗病例。

卑詩省（British Columbia）衛生官員哈里（Bonnie Henry）表示，首位「推定」患者是一名常去中國工幹的40多歲男子，他上周自武漢返回溫哥華，24小時後出現症狀，26日主動聯繫衛生當局，卑詩省疾病控制中心（BCCDC）27日晚的初步檢測結果呈陽性反應。

加拿大1月27日表示，當地25日出現的第一宗「推定」的新型冠狀病毒個案已被確診。而新增第二宗「推定」的病例，是第一名確診患者的妻子。患者妻子經初步測試呈陽性反應，現正等待第二次結果。

這對50多歲的夫婦21日搭飛機從武漢經廣州，於22日飛抵多倫多。丈夫在抵多後病況變嚴重，23日送入當地醫院隔離治療。

新加坡在樟宜機場加強篩查入境旅客，圖為1月22日置於機場內的體溫探測器。來自中國廣州的旅客正要走過此處。（Reuters）

泰國：新增6宗確診個案

泰國衛生部門1月28日確診多六宗新型冠狀病毒感染個案，全國累計14宗確診個案。官員指，其中五宗個案的患者年紀介乎6至70歲，來自中國湖北省一個家庭，另一名患者則來自重慶。泰國將對所有來自中國的旅遊進行檢察。

泰國26日確診個案增至第8宗。泰國衞生官員26日與負責運輸及旅遊的官員進行緊急會議。截至26日，該國已確診病例中，除1人為泰國籍、其餘7人為中國國籍。泰國籍病人是新年期間從武漢旅遊返回泰確診的。目前5人已治癒出院，3人正在醫院接受隔離治療。當地暫時未有人傳人個案。

圖為1月25日設於泰國曼谷的素瓦那普國際機場內，一張呼籲旅客注意個人衛生的宣傳海報（Reuters）

斯里蘭卡：確診首宗病例

斯里蘭卡衞生部門一名高級官員1月27日晚表示，該國出現首個武漢肺炎個案。

患者是一名年約43歲的中國女子，她19日由中國湖北省以遊客身份入境的，25日進入當地位於科倫坡（Colombo）的傳染病醫院接受治療時出現發燒症狀，27日確診感染新型冠狀病毒。

斯里蘭卡官員1月24日在班達拉奈克國際機場指示已通過體溫檢測的旅客離開。（Reuters）

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柬埔寨：確診第一宗病例

柬埔寨媒體VOD NEWS在1月27日在Twitter上發布消息稱，該國衞生部長曼本亨（ Mam Bunheng）27日表示，柬埔寨確診首個新型冠狀病毒感染的肺炎病例，患者來自武漢的60歲男子。

美國參議院1月24日在國會山莊（Capitol Hill）就新型冠狀病毒肺炎疫情召開閉門通報會。圖為參議員沙利文（Dan Sullivan）抵達德克森參議院辦公大樓時接受記者採訪。（Getty）

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美國：確診病例增至5宗

美國1月26日一連確診兩宗新型冠狀病毒感染病例，至今總數增至5宗。

疾病控制和預防中心表示，新增兩宗確診病例分別來自美國加州洛杉磯縣（Los Angeles County）及亞利桑那州馬里科帕縣（Maricopa County），兩名患者均曾到過中國湖北武漢，目前正在醫院接受隔離治療。

26日較早前，美國加州橙縣衛生保健局（Orange County Health Care Agency）在同日公布該國第三宗武漢肺炎確診個案，患者來自加州橙縣。根據當局發布的新聞稿，病人來自中國武漢，現時在醫院接受隔離，情況良好。

葡萄牙：首宗疑似病例

葡萄牙國家衛生部指出，該國出現第一宗新型冠狀病毒疑似病例。當地媒體報道，該名患者為一名成年男子，1月25日由武漢抵達葡萄牙，正在里斯本（Lisbon）一所醫院接受治療及隔離，目前情況穩定。

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