【武漢肺炎】新加坡「免費」派口罩　2月1日至9日　每個家庭有4個

武漢肺炎疫情持續，本港出現口罩搶購潮，市民不惜排隊數小時輪購。 新加坡亦同樣出現「一罩難求」的情況，當地政府1月30日宣布，會在2月1日免費向全國137萬個家庭，每戶派發4個外科口罩。

新加坡出現「一罩難求」的情況，當地政府1月30日宣布，會在2月1日免費向全國家庭每戶派發4個口罩。（AFP）

新加坡《海峽時報》報道，這批約520萬個口罩會在2月1日起，免費派發予當地137萬戶家庭，預料2月9日派完。每戶將獲得4個口罩（已預先放大密封膠袋內）。領取者只能獲發一次，領取時需要出示身份證。

這些口罩會在國內89個社區中心以及654個居民委員會中心逐步派發。

貿易和工業部長陳振聲表示，政府在過去9日已向零售商發放500萬個口罩，但需求仍是大大超出預期。新加坡「武漢肺炎」工作小組主席以及該國國家發展部長黃循財也指出，這個消耗率是無以為繼的。《海峽時報》指出，當局正尋找更多供應商，首要是再供應給醫療機構。

新加坡交通部兼衞生部高級政務部長藍彬明28日在其Facebook帳戶發文以及上載照片，展示自己親身前往檢查新加坡一個存有口罩的倉庫。他說政府想藉此向新加坡人保證，如他們理性及負責任地使用口罩，貨品供應是充足的，不需進行搶購。

黃循財也表示，從該國口罩庫存取貨並免費派發民眾是一次過的做法，目的是「確保該每個家庭中如有人真的需要，都能取用口罩。」