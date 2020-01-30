【武漢肺炎】泰國學生滯留憂未病死先餓死　要求政府撤僑

新型冠狀病毒引起的疫情持續蔓延，武漢「封城」後多國開始派出包機撤僑。在武漢大學留學的泰國學生吳美欣（Pasnicha Krutdamrongchai）1月26日在網上哀求泰國政府協助國民撤離武漢，指大部份學生都沒有足夠的糧食，附近的超級市場也沒有食物，擔心將會餓死。 泰國外交部回應稱，泰國大使館已聯絡吳美欣和其他泰國學生提供協助，大使館亦就糧食問題向她提出建議。

在武漢大學留學的泰國學生吳美欣哀求泰國政府協助國民撤離武漢。（Instagram：nneatp）

吳美欣寫道：「現在這裏大部份學生沒有足夠食物，因為封城來得突然，我們沒有預先儲糧。我們不能外出到處買食物，附近的超級市場也沒有食物。」

吳美欣指，身邊來自美國、日本和印尼的朋友和同學已經獲大使館聯絡，承諾迅速撤僑。她表示，仍然等待泰國政府的協助，「如果我繼續住在這裏，不知道會首先餓死，還是感染病毒而死。我真的很想走，我抱住希望等待。」

泰國外交部稱已聯絡涉事學生

泰國外交部發言人布沙迪（Busadee Santipitaks）27日表示，外交部留意到有留學生求助，泰國大使館已經聯絡吳美欣和其他泰國學生提供協助，大使館亦就糧食問題向她提出建議，並與身處武漢和湖北的泰國人保持聯絡。

外交部長巴穆威奈（Don Pramudwinai）早前向泰國通訊社透露，目前有54名泰國學生和10名工人身處武漢，情況安全，他們也不想撤走。不過他指，如果武漢持續封城，糧食供應等方面或出現問題。