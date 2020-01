英國正式脫歐　哪些變哪些不變？　護照變色　民眾旅行出入如常

英國1月31日正式脫離歐盟,進入11個月過渡期。在分手後的過渡期間,其實英國仍享有留在歐盟時的待遇,大多數情況將保持不變,不過當然還是會有一些變化,當中包括發行新硬幣、發行新護照等。以下為英國在1月31日脫歐後出現的其中4大改變。

變:英國議員講Bye Bye

英國脫歐後,脫歐黨黨魁法拉奇(Nigel Farage)等73名英國議員就會自動失去在歐洲議會的席位。歐洲議會29日表決通過英國脫歐協議後,在場議員就曾齊唱蘇格蘭民歌《友誼萬歲》送別英國。

英國脫歐:73名英國議員會自動失去在歐洲議會的席位。(AFP)

變:不再參加歐盟峰會

除非歐盟特別提出邀請,否則英國首相約翰遜日後不用再參加歐盟峰會。據英國廣播公司(BBC)報道,英國大臣也不用再參加定期舉行的歐盟會議。

變:護照變色

脫歐後英國會放棄目前的酒紅色護照,30多年前的藍色版本會捲土重來。新護照封面亦會取消「歐盟」(EUROPEAN UNION)的英文標示。

新護照會在未來數月逐步使用,當局希望能在2020年中全面取代酒紅色版本。當然,過渡期內護照外觀的改變,並不會對實際出入境有影響。

藍色版本在1988年被新設計取代,但脫歐後將捲土重來。(Reuters)

變:新硬幣

英國政府會在1月31日當日,於銀行、郵局及商店發行約300萬枚「脫歐」50便士硬幣。硬幣上鑄有「與所有國家的和平、繁榮和友誼(Peace, prosperity and friendship with all nations)」字樣,及「2020年1月31日」的日期,預計今年稍後會增發700萬枚硬幣。

英國脫歐:新硬幣會在1月31日發行。(Reuters)

英國皇家造幣廠(Royal Mint)更特別推出1500枚的限量黃金版「脫歐」硬幣,售價945英鎊,在1月31日開售後,已經迅速售罄。

英國皇家造幣廠推出的限量硬幣(Royal Mint)

大多數情況不變

但另一方面,英國1月31日脫歐後會先進入過渡期,直到12月31日過渡期結果之前,在很多方面其實仍然不變,英國公民仍可自由出入歐盟各國、歐盟公民可自由進出英國、電訊網絡不會變成漫遊等,也就是說,在2020年前旅客前往英國旅行,不會有特別變化。

經濟方面,英國與歐盟的貿易會暫時維持原狀,在過渡期內雙方繼續自由貿易,不會有額外徵費,也不會有額外檢查。

同時,民眾的駕駛執照及寵物護照等仍然有效,現有的互惠醫療福利歐洲健康保險卡(EHIC)等同樣不受影響。