【一分鐘看世界】疫情外的歧視危機、真．脫歐、伊朗人爆買美國旗

今天是1月31日，星期五。 年初七的早上，你需要知道的國際新聞：

疫情外的歧視危機

武漢肺炎繼續肆虐，由於疫情首先於中國爆發，有人幾乎將「病毒」和「華人」劃上等號。有法國報章報道疫情時，用「黃色警報」和「黃禍？」為標題，另一邊廂，有居住法國的亞洲人於Twitter發起「我不是病毒」（JeNeSuisPasUnVirus）的標籤，引起關注。

疫情方面，菲律賓、印度和芬蘭發現首宗確診病例，其中菲律賓的確診患者為一名經香港前往馬尼拉的中國女子，日本安排撤僑後，也在撤僑專機上找出多人感染新型冠狀病毒。

應對疫情方面，俄羅斯宣告停止向中國公民發出電子簽證，新加坡則向居民免費派口罩。至於在韓國，當地則再有民眾激烈抗議政府的「隔離營」計劃，並向官員掟蛋洩不滿。

有韓國人到青瓦台示威，要求禁止中國人入境。（美聯社）

世衛宣布疫情屬「國際突發公共衛生事件」

世界衛生組織（World Health Organization）周四（30日）表示，武漢新型冠狀病毒肺炎疫情屬「國際關注的突發公共衛生事件」。總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）強調，世衛最大的憂慮是病毒可能蔓延到衛生系統較弱的國家，而並非對中國投下不信任票，也不建議向中國實施旅遊及貿易限制……（按此閱讀更多）

世界衛生組織周四（30日）宣布，武漢新型冠狀病毒肺炎疫情屬「國際關注的突發公共衛生事件」。（路透社）

英國真．脫歐

英國即將在當地時間1月31日晚上11時正式脫歐，歐洲議會趕在1月29日通過541頁的《英國脱歐協議》，有英國議員感觸落淚，更有歐洲議會議員隨即唱出《友誼萬歲》，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）稱，這是令人傷心的一天。

在「真．脫歐」後，英國會如何？歡迎閱讀「你應該要知道的5件事」。

英國脱歐已成定局，馬克龍稱這對所有歐盟國家來說，都是一次失敗與教訓（Reuters）

伊朗人爆買美國旗？

伊朗與美國關係愈見惡化，沒想到竟然會刺激伊朗當地的國旗工廠生意，這些工廠趕製美國、英國與以色列的國旗，皆因伊朗不少民眾都會在示威期間焚燒美國等地的國旗，現在對這些國旗有「特別需求」......

在伊朗的示威，常有示威者焚燒美國、英國或以色列的國旗（AFP）

彈劾特朗普案進入問答階段

美國參議院審議彈劾特朗普案在1月29日進入問答階段，民主共和兩黨將就雙方論點提出質疑及辯論，並預計會在1月31日就是否傳召證人進行表決。在這場風波中，還少不了關鍵角色、前國家安全顧問博爾頓（John Bolton），他因即將發表新書而成為焦點，但美國白宮就想阻撓這本書的出版。

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