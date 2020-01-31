【武漢肺炎】英國首次出現確診個案　2病人來自同一家庭

中國武漢爆發的2019新型冠狀病毒肺炎疫情持續，中國境內有169人死亡、7818例確診，包括其他逾20個國家或地區也出現病例。以下香港01就各國疫情整理：

2020年1月26日中國湖北省武漢市社區衛生站，身穿防護服的救護人員與工作人員出行。美國領事館已宣布將疏散公民，讓他們搭乘包機撤離。（AP）

【亞太地區】

中國：據國家衛健委官網，1月30日零時至12時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例1982宗，新增重症病例157宗，新增死亡病例43宗（湖北省42例、黑龍江省1例），新增痊癒出院病例47宗，新增疑似病例4812宗。

台灣：流行疫情指揮中心30日宣布當地出現第9宗確診案例。他們包括湖北團大陸旅客以及返台台商，並有2宗是境內家庭群聚感染。

香港： 截至1月30日深夜，本港再新增2宗確診個案。迄今香港有12宗確診病例。

澳門：出現7宗確診病例。

日本：日本30日宣布，截至目前境內共有11例確診，其中2例是境內感染。一輛接載武漢遊客的旅遊車司機和女導遊都確定「中招」，2人近期都未曾前往中國。

華人旅遊熱點之一的韓國有確診感染武漢肺炎的個案。圖為韓國派出包機接載身在中國武漢的僑民，返抵金浦國際機場。（Reuters）

韓國：韓國同日新增合共5宗新型冠狀病毒感染的肺炎確診病例，目前累計11宗。第7名患者為28歲韓國男子，第8名患者為62歲女子，二人曾前往武漢，並於23日乘坐航班編號QW9901從青島抵達首爾。

新加坡：目前已有13例確診，全是來自武漢人士。

澳洲：確診共9例。其中7人來自湖北省，目前分別在雪梨、墨爾本和黃金海岸（Gold Coast）的醫院接受治療。1名44歲武漢男性，目前在黃金海岸大學醫院（Gold Coast University Hospital）接受隔離治療，情況穩定。

泰國：確診共14例，是中國以外最多病例國家。泰國衛生官員表示，其中新增的6例全是來自武漢的中國遊客，當中5人是一家人，年齡從6至70歲不等。

越南：越南衛生部30日宣布新增3例確診，均為越南籍公民，是首見本國籍病例。這使得越南確診累計達5宗。

馬來西亞：馬來西亞30日確認再有一宗確診個案，導致個國累計確診有8宗個案。所有病人都是中國公民。

新增的一宗個案中，49歲女子現時情況穩定。她丈夫的樣本此前被驗出帶有病毒。

菲律賓的武漢肺炎患者，是一名來武漢抵達馬尼拉的女子，她曾取道香港赴菲。圖為1月23日機場

菲律賓：該國30日出現首宗確診個案，患者是一名21日從武漢抵達馬尼拉的38歲女子，經測試後被發現樣本對呈陽性反應。這位女子之前經過香港抵達菲律賓。

柬埔寨：柬埔寨衛生部27日宣布首例確診，是1名來自武漢的60歲男子。他身在沿海城市西哈努克城（Sihanoukville），病情穩定。他是與3名家庭成員一同抵達柬埔寨，但只有他被驗出帶有病毒。

尼泊爾：該國24日公布出現一察確診病。病人是一名在中國求學的尼泊爾學生。學生在放假期間返回尼泊爾，之後被驗出帶有病毒。

印度：官員30日證實喀拉拉邦（Kerala）出現首例確診，是1名在武漢大學求學的女學生，她回國後其樣本被驗出有病毒。她現正在醫院接受隔離治療，病情穩定並持續密切監控。

斯里蘭卡：27日宣布首例確診，是一名來自湖北省的40歲中國遊客。

美國出現首宗人傳人武漢肺炎個案。圖為1月23日美國華盛頓州西雅圖－塔科馬國際機場內，旅客進出機場都戴上口罩。（Reuters）

【北美】

美國：合計有6個確診病例。之前5個病例中，其中2人在加州，其餘3人分別在亞利桑那州（Arizona）、芝加哥和華盛頓州。

美國出現第一宗人傳人個案，患者是伊利諾伊州一名60多歲男子，其60歲妻子增往中國武漢後受感染。州地方衛生官員稱，男子本身在其他健康問題，現時情況穩定。官員稱這名男子在妻子出現徵狀後受感染。

加拿大：已證實2個確診以及1個「推定」病例，身在溫哥華的推定病例仍待加拿大微生物實驗室二度確認。

【歐洲】

英國：該國1月31日宣布，首次出現武漢肺炎確診個案。兩名患者來自同一個家庭。

法國：該國是歐洲第一次出現武漢肺炎病例的國家，迄今有6個確診個案。

德國：德國衛生部門官員1月30日指，已發現第5名新型冠狀病毒確診病例，患者及其他4名受感染人士在巴伐利亞州（Bavaria）一間公司份屬同事。

芬蘭：該國29日確認首宗確診個案，患者是一名來自武漢的32歲女遊客，官員表示患者目前在醫院接受隔離治療。

阿聯酋出現首宗確診感染武漢肺炎的個案。圖為1月29日進出杜拜國際機場的旅客。相中兩名女子都有配戴口罩。（Reuters）

【中東】

阿聯酋：衛生官員29日宣布該國出現第一宗確診個案，來自武漢的一個中國家庭數天前抵達後，一家4口經檢驗全都確診。這也是中東地區第一個確診個案。