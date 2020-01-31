【武漢肺炎・各國措施】美國提升中國旅遊警示　建議公民勿赴華

中國武漢爆發的2019新型冠狀病毒肺炎疫情持續，各國紛紛採取措施阻止疫情「進口」，並撤走其滯留在武漢及湖北地區的僑民。 續有航空公司如美國聯合航空（United Airlines）及加拿大航空（Air Canada）決定暫停所有直航北京及上海航班。英航（British Airways）已暫停往返中國的所有直航客機航班。 本文將持續更新各地應對疫情的消息。

美調升旅遊警示

美國務院提升對中國的旅遊警示，稱鑑於武漢肺炎疫情，建議美國公民不要前往中國。

韓國第一班包機

韓國外交部31日指出，該國第一班包機已從中國武漢飛抵金涌國際機場，機上載有367人。當局派出達4班包機接回僑民。31日的包機是第一班。

路透社31日報道，約700名韓國僑民申請登上包機。

華人旅遊熱點之一的韓國有確診感染武漢肺炎的個案。圖為韓國派出包機接載身在中國武漢的僑民，返抵金浦國際機場。（AP）

捷克停發簽證

捷通社引述外交部長佩特日切克（Tomas Petricek）報道，已經暫停向中國公民發出簽證。

俄羅斯停發電子簽證

俄羅斯外交部稱為應對疫情，自30日起停止向中國公民發出電子簽證。總理米舒斯京（Mikhail Mishustin）同時下令關閉遠東邊境，防止疫情蔓延。

政府29日稱，自1月31日起限制俄中鐵路聯繫，僅有莫斯科及北京的列車班次繼續營運。

英國：英航取消前往中國航班

路透社報道，英航（British Airways）宣布即時取消所有來往中國的航班。公司向受影響旅客致歉，稱乘客及機組人員的安全是優先考慮。網站顯示，目前至整個2月都沒有安排來往中國的直航班次。

英航在公布有關決定前，網站已經暫停出售前往北京和上海的直航機票，直到三月為止。

圖為1月30日第二班接載日本僑民從中國武漢市返回日本的包機在東京羽田機場降落後，一輛巴士載着從武漢市返回的僑民。（AFP）

日本第二班包機返國

日本厚生勞動省1月30日表示，政府派出第二班載有210名僑民的包機，30日早上從中國武漢飛抵東京羽田機場，僑民接受檢疫後，結果多人出現咳嗽等症狀。

日本政府派的第一班全日空包機29日自武漢回國，這批日僑中有3人檢測出感染新型冠狀病毒。其中2人沒有出現症狀，但檢測呈陽性。這是日本首次無症狀者確診感染。

另外，全日空自23日起停飛來往東京成田至武漢航班，該公司29日下午決定，延長停飛令至3月1日為止。