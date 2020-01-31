【武漢肺炎・各地措施】美國提升中國旅遊警示　建議公民勿赴華

中國武漢爆發的2019新型冠狀病毒肺炎疫情持續，各國紛紛採取措施阻止疫情「進口」，並撤走其滯留在武漢及湖北地區的僑民。 續有航空公司如美國聯合航空（United Airlines）及加拿大航空（Air Canada）決定暫停所有直航北京及上海航班。英航（British Airways）已暫停往返中國的所有直航客機航班。 本文將持續更新各地應對疫情的消息。

意大利：停飛所有往返中國航班

意大利1月30日首次確認兩宗新型冠狀病毒感染肺炎病例，總理孔特同日宣布，為了阻止疫情蔓延，停飛所有往返中國的航班。

土耳其：土航將停飛北京、上海、廣州及西安

土耳其航空公司（Turkish Airlines ）1月31日宣布，2月9日前會停飛往中國北京、上海、廣州及西安的航班。

新加坡 ：新航將減少飛往中國部分城市航班

新加坡航空（Singapore Airlines）1月31日在Facebook表示，2月會減少飛往中國大陸部分城市的班機，包括飛往北京、上海、廣州、深圳、成都、廈門和重慶的班機，其中部分航線由子公司勝安航空（Silk Air）所營運。

新航旗下的廉價航空公司酷航（Scoot）則表示，自2月初到3月底，會暫停飛往中國11個城市的班機，另外飛往中國其他8個城市的班次也會減少。

新加坡截止1月30日確診13宗武漢肺炎個案。新加坡航空31日表示，2月會減少飛往中國部分城市的班機。圖為2020年1月30日在新加坡國際機場的酷航客機。（AFP）

美調升旅遊警示

美國務院提升對中國的旅遊警示，稱鑑於武漢肺炎疫情，建議美國公民不要前往中國。

韓國第一班包機

韓國外交部1月31日表示，自武漢及附近地區撤離的368名韓國公民同天上午已返國，無症狀的人士將隔離兩周。韓聯社31日報道，新型冠狀病毒肺炎疫情中央應急處置本部同日消息指，368人中有18人出現發熱等徵狀並送院，其中12人在武漢天河機場接受檢疫時已出現徵狀，其餘6人則在抵達首爾金浦後出現徵狀。

當局派出達4班包機接回僑民。31日的包機是第一班。

路透社31日報道，約700名韓國僑民申請登上包機。

華人旅遊熱點之一的韓國有確診感染武漢肺炎的個案。圖為韓國派出包機接載身在中國武漢的僑民，返抵金浦國際機場。（AP）

捷克停發簽證

捷通社引述外交部長佩特日切克（Tomas Petricek）報道，已經暫停向中國公民發出簽證。

俄羅斯停發電子簽證

俄羅斯外交部稱為應對疫情，自30日起停止向中國公民發出電子簽證。總理米舒斯京（Mikhail Mishustin）同時下令關閉遠東邊境，防止疫情蔓延。

政府29日稱，自1月31日起限制俄中鐵路聯繫，僅有莫斯科及北京的列車班次繼續營運。

英國：英航取消前往中國航班

英國派出接載僑民回國的包機

路透社報道，英航（British Airways）宣布即時取消所有來往中國的航班。公司向受影響旅客致歉，稱乘客及機組人員的安全是優先考慮。網站顯示，目前至整個2月都沒有安排來往中國的直航班次。

英航在公布有關決定前，網站已經暫停出售前往北京和上海的直航機票，直到三月為止。

圖為1月30日第二班接載日本僑民從中國武漢市返回日本的包機在東京羽田機場降落後，一輛巴士載着從武漢市返回的僑民。（AFP）

日本：加強檢疫＋防疫

日本內閣會議1月28日決定，把武漢新型冠狀病毒引起的肺炎定為「指定傳染病」（日本稱「指定感染症」，designated infectious disease），所有感染者將按法律強制隔離並接受治療，入境人士亦需接受檢查，否則違法可被處罰。

日本放送協會（NHK）1月31日報道稱，日本計劃將新型冠狀病毒成為「指定傳染病」的日期從2月7日提前到2月1日。

日本厚生勞動省1月30日表示，政府派出第二班載有210名僑民的包機，30日早上從中國武漢飛抵東京羽田機場，僑民接受檢疫後，結果多人出現咳嗽等症狀。

日本政府派的第一班全日空包機29日自武漢回國，這批日僑中有3人檢測出感染新型冠狀病毒。其中2人沒有出現症狀，但檢測呈陽性。這是日本首次無症狀者確診感染。

該國第三班包機31日已飛抵日本東京。

另外，全日空自23日起停飛來往東京成田至武漢航班，該公司29日下午決定，延長停飛令至3月1日為止。