【武漢肺炎】新加坡總理李顯龍：將宣布新防疫措施

由新型冠狀病毒2019-nCoV引起的「武漢肺炎」確診病例在全球一些國家或地區持續增加。新加坡迄今有10宗確診個案。新加坡總理李顯龍31日表示，政府部長31日稍後時間會宣布一些新的措施。

新加坡出現國民及外來旅客感染「武漢肺炎」個案，令不少當地人十分擔心。新加坡市面出現搶購口罩的情況。圖為2019年2月4日新加坡街上辦年貨的市民把握時間購物。（Getty）

李顯龍31日早上偕夫人何晶到訪新加坡國家傳染病中心（National Centre for Infectious Diseases，NCID）並為職員打氣。他對國內抗疫工作進展感滿意，也說疫情目前還未去到發生社區傳播。

他說新加坡在注視事態發展，以及世界衛生組織（WHO）將「武漢肺炎」列為「國際關注的突發公共衛生事件」（Public Health Emergency of International Concern ，PHEIC）。他說部長們在評估下一步該做什麼，「我想他們會今日稍後時間有一些公布。」

他在31日表示：「我們都必須採取一致行動，而不是通過做我們認為可能有益和保護自己的事情，損害社會上每一個人。」這番話也呼應他30日傍晚在Facebook上發文內容，突出該國衞生部的建議，即是人只有生病時才需要戴口罩：「如果我們狀況良好，就無需戴口罩。」