【英國脫歐】真的分手了　「情人」談判桌再遇成最艱難一課

經過超過三年半的糾纏不清後，英國1月31日終於正式與歐盟「分手」。首相約翰遜（Boris Johnson）雖然成功兌現競選承諾，帶領國家脫歐，不過未來的任務仍然艱難。說分開不難，就難在其實雙方各有各寄望。貿易協議的談判才是真正的考驗，否則英歐很易變成一對敵人。

英國正式脫歐後，雙方仍有11個月的時間制定貿易協議，並談判其他議題包括安全、能源、運輸連接、捕漁權利和數據流動。約翰遜表示，有足夠的時間和歐盟談判「零關稅、零限額」的貿易協議，並誓言不會延長過渡期。

分手要狠，但要在11個月內談判一份貿易協議卻是極進取的目標。歐盟的脫歐談判顧問Stefaan De Rynck曾指，於12月31日前取得共識比起2019年10月英歐同意脫歐條款更難。如果英歐未能達成協議，雙方將按照世界貿易組織（World Trade Organization）規定實施進口關稅和管制。

英國1月31日正式脫歐，結束超過三年半的亂局。（路透社）

各有各寄望 料再度互相拉扯

最容易的做法是英國同意遵守歐盟的規則，不過倫敦擔心如果保留歐盟的規則會更難與其他國家談判貿易協議，尤其是美國。布魯塞爾早已強調，在沒有確實條款保障公平競爭的情況下，不會與英國簽署貿易協議。歐盟將注重公平競爭環境的問題，如環境和工人標準以及國家補貼規則，確保倫敦不會以不公平的低價向歐盟單一市場提供商品。

英歐貿易協議中最大的障礙是捕漁權利。很多脫歐派人士主張重新控制英國豐富的漁場，不過歐盟已經將歐盟船隻准入和准入歐盟市場拉上關係。至於其他問題，由於汽車和藥物等在歐盟內的供應鏈跨越國界，要決定商品的來源再制定規則和稅款也是十分複雜。

名義上，英歐有11個月的時間談判協議，但實際上歐盟政府下月正式授權談判後才可以正式開始。英歐亦玥在10月中左右完成談判，預留時間將協議翻譯成歐盟23種官方語言，確保於年底前獲歐洲議會通過。