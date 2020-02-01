【武漢肺炎・最新疫情】瑞典西班牙失守　韓國增至12宗病例

武漢肺炎疫情蔓延。多國開始從中國撤僑之際，部份回國人士陸續確診感染新型冠狀病毒。英國、俄羅斯、瑞典和西班牙相繼「失守」。泰國和日本的確診個案也持續增加，前者首度出現人傳人個案之外，亦是中國以外最多確診個案的地區。《香港01》繼續為您跟進疫情最新情況。

【亞太地區】

台灣：台灣確診第10宗病例，患者為第9宗病例患者的丈夫。

香港： 衞生防護中心公布第13名確診者。患者為一名居於黃埔花園十一期1座的39歲男子。

日本：日本1月31日新增共3宗個案，其中一名20歲女子為女導遊。另外2人為是30日乘包機從武漢返回日本的日本僑民。累計有17宗確診個案。

韓國：韓國2月1日新增1宗新型冠狀病毒感染的肺炎確診病例，目前累計12宗。疾病管理本部指，患者為49歲中國男子，19日從日本抵達韓國。

新加坡：衛生部31日確診多3宗個案，包括一名47歲的新加坡女人，為首名感染新型冠狀病毒的新加坡人。女患者30日乘坐撤僑包機回國，當時並無病徵，抵達樟宜機場後發燒，轉送傳染病中心。累計有16宗病例。

越南河內一間中學的學生戴上口罩預防感染。（AP）

泰國：泰國31日確診多5宗病例，其中一名患者為泰國的士司機，無去過中國，有可能是因為接載受感染人士而染病，為當地首宗人傳人個案。目前累計有19宗病例。

越南：衛生部30日宣布該國新增3例確診，均為越南籍公民，是首見本國籍病例。這使得越南確診累計達5宗。

馬來西亞：馬來西亞30日確認再有一宗確診個案，導致個國累計確診有8宗個案。所有病人都是中國公民。新增的一宗個案中，49歲女子現時情況穩定。她丈夫的樣本此前被驗出帶有病毒。

澳洲：目前有9宗個案。其中7人來自湖北省，目前分別在悉尼、墨爾本和黃金海岸（Gold Coast）的醫院接受治療。 1名44歲武漢男性，目前在黃金海岸大學醫院（Gold Coast University Hospital）接受隔離治療，情況穩定。

菲律賓的武漢肺炎患者，是一名來武漢抵達馬尼拉的女子，她曾取道香港赴菲。圖為1月23日機場人員檢測入境旅客。（AP）

菲律賓：該國30日出現首宗確診個案，患者是一名21日從武漢抵達馬尼拉的38歲女子，經測試後被發現樣本帶有病毒。這位女子之前經過香港抵達菲律賓。

印度：官員30日證實喀拉拉邦（Kerala）出現首例確診，是1名在武漢大學求學的女學生，她回國後其樣本被驗出有病毒。她現正在醫院接受隔離治療，病情穩定並持續密切監控。

美國出現首宗人傳人武漢肺炎個案。圖為1月23日美國華盛頓州西雅圖－塔科馬國際機場內，旅客進出機場都戴上口罩。（Reuters）

【北美】

美國：美國確診第7宗病例。患者為加州男子，曾到武漢和上海，24日返國後感到不適，於家中自我隔離。

意大利出現兩宗確診病例。在羅馬的機場，職員和旅客都戴上口罩。（AP）

【歐洲】

西班牙：衛生部1月31日確診首宗病例。患者於卡納里斯（Canaries）的偏遠島嶼戈梅拉島（La Gomera）確診。連同患者在內五人的團體中，部份人與德國確診者有接觸，獲安排到島上觀察和隔離。

瑞典：瑞典官方1月31日證實該國確診首宗病例，患者為女性，曾經前往武漢。她1月24日乘飛機抵達瑞典，根據衛生部門的說法，當時她沒有顯示出任何症狀，之後有咳嗽病徵，目前該名患者正在瑞典南部的一家診所內接受隔離治療。

俄羅斯：俄羅斯副總理戈利科娃（Tatiana Golikova）宣布確診首批病例。兩名患者為中國公民，分別於外貝加爾邊疆區（Zabaykalsky krai）和秋明州（Tyumenskaya oblast）確診。二人目前情況穩定。

英國：衞生部31日宣布首次出現武漢肺炎確診個案。兩名患者來自同一個家庭，並於紐卡素的醫院接受治療。

德國：巴伐利亞州（Bavaria）31日確診多兩宗個案。第6名患者為早前確診患者的子女，第7名患者以及首5名患者均是汽車零件供應商韋巴斯托（Webasto）的員工。德國累計7宗病例，包括5名德國人和2名中國人。

意大利：總理孔特（Giuseppe Conte）宣布首次出現新型冠狀病毒肺炎的確診個案。兩名患者都是中國遊客，現正在意大利國家傳染病研究所醫院隔離治療。

芬蘭：芬蘭29日確認首宗確診個案，患者是一名來自武漢的32歲女遊客。官員表示患者目前在醫院接受隔離治療。

阿聯酋出現首宗確診感染武漢肺炎的個案。圖為1月29日進出杜拜國際機場的旅客。相中兩名女子都有配戴口罩。（Reuters）

【中東】

阿聯酋：衛生官員29日宣布出現第一宗確診個案，來自武漢的一個中國家庭數天前抵達後，一家四口經檢驗全都確診。這也是中東地區第一個確診個案。