【武漢肺炎】美國在疫情擴張之際發表負面言論　中國回應

在中國武漢新型肺炎疫情在全球範圍內擴張之際，有美國官員發表了一些在中方看來「不友善的」言論，中國外交部北京時間31日晚間對此予以了回應。

截至1月29日中國共有近6,000名醫務人員抵達湖北省開展救治工作。（AP）

中國外交部旗下微信公眾號「外交部發言人辦公室」北京時間1月31日消息，當天晚間中國外交部發言人華春瑩對「美國部分官員近期對武漢疫情發表負面言論」一事進行了回應，她表示在許多國家都以不同方式表示對中國抗擊疫情的支持和幫助的背景下，美方的相關言行既不符合事實，更不合時宜。

提問內容如下：當前中國正在全力抗擊新型冠狀病毒感染肺炎疫情，美國一些官員卻不時發表對華「不友善的」言論，比如美國商務部長表示疫情有助於部分就業崗位流回美國等，中方對此有何評論？

華春瑩表示，在中國人民全力抗擊疫情之際，中國政府本着公開透明、負責任的態度及時向包括美國在內的國際社會發布信息，對此許多國家都以不同方式表達對中國抗擊疫情的支持和幫助，而美方的一些言行不符事實且不合時宜，此外美方在世衛組織（WHO）呼籲各國避免採取旅行限制後便反其道而行之，該行為「實在太不厚道」。

她還指出，中國民族是厚德載物、自強不息的民族，相信在中共的領導下，有中國特色社會主義制度的優勢與國際社會的支持，中國人民一定會戰勝疫情，正所謂「艱難困苦，玉汝於成」。

據了解，當地時間1月30日，世衛組織宣布將武漢新型冠狀病毒感染肺炎疫情定義為「國際關注的突發公共衛生事件」，但該組織總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）強調該決定並非對中國投下「不信任票」並且不建議其他國家對中國採取旅行或貿易禁令。

美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）當天對此表示，儘管每位美國人都為冠狀病毒的受害者深表痛心且他本人不想談論這場疫情（給美國）帶來的勝利，但事實是這對企業在審查供應鏈時提供了一些參考因素，因此有助於加速工作崗位向北美地區迴流。

而截至1月30日當天美國共確診6例新型冠狀病毒肺炎病例並且其中有一例為「人傳人」病例，美國國務院隨即將中國的旅遊警示提升至3級，即建議美國公民不要前往中國。

1月29日，白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）對外表示，美國不會因為疫情問題取消對華關税。

目前有分析認為，由於在過去17年來中國經濟飛速增長，因此本次疫情對中國經濟造成的打擊將會比「非典」疫情更大，甚至可能會影響中美兩國貿易談判進程以及相關協議的落實情況。

此外很多國家已開始對中國遊客採取限制性舉措，一些航班被迫取消，此外疫情在全球範圍內的擴張仍未停止。

31日英國、俄羅斯、瑞典相繼確診該國首例新型病毒肺炎病例。