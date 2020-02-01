【英國脫歐】施雅晴將加強蘇格蘭獨立公投宣傳

英國在香港時間2月1日早上卸下歐盟成員國身份，反對脫歐的蘇格蘭首席大臣施雅晴（Nicola Sturgeon）呼籲獨派支持者保持「專心及團結」，但淡化有關2020年內有機會舉行公投的說法。

蘇格蘭首席大臣施雅晴在1月31日「英國脫歐」當天說，要對蘇格蘭獨立公投的宣傳提供更多資源。（Reuters）

她在英國卸下歐盟成員身份當天於蘇格蘭首府愛丁堡（Edinburgh）發表講話。她說脫歐對很多人來說是「悲傷的時刻」，但指一個「不同的、更好的」未來在等待獨立的蘇格蘭。她補充說：「我們的工作是說服蘇格蘭大部分的民眾去選擇它。」

身為蘇格蘭民族黨（Scottish National Party，SNP）黨魁施雅晴表示：「因此我們的政黨運動準備加強。我們的目標是將推行運動的預算加大1倍，用來支持製作新的獨立（宣傳）材料、本地報章廣告，以及一個針對尚未決定投票意向選民影片活動。」

輿觀調查公司（YouGov）在1月22日至29日訪問1039名16歲以上的蘇格蘭人，51%表示會投票支持當地獨立，49%稱會投反對票。這是自2015年蘇格蘭獨立公投以來，公司首次錄得支持「脫英」受訪者人數成為多數派。

《阿伯丁晚快報》（Aberdeen Evening Express）1月30日報道上述民調結果時指出，這是緣於之前投票反對獨立的蘇格蘭人，改為表示會投票支持「脫英」。該報引述YouGov政治研究經理壟蒂斯（Chris Curtis）說，其中一個原因是愈多「留英派」走到「脫英派」陣營。

蘇格蘭2015年舉行獨立公投，55%選民反對獨立，英國逃過分裂的命運。2016年的英國脱歐公投中，英格蘭（51.9%）及威爾斯（52.53%）逾半數選民支持脫歐，蘇格蘭有62%選民支持留歐。有民族主義人士認為這結果顯示蘇格蘭應舉行第二次獨立公投。