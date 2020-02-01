【武漢肺炎】越南停飛航班安排轉軚　突然「解禁」台灣

武漢新型冠狀病毒引起的肺炎疫情蔓延世界各地，越南2月1日起停飛該國往返中國大陸、香港、澳門與台灣的航班，但事情在晚上出現急劇轉變，台灣獲得「解禁」。 中央社引述越捷航空（VietJet）台灣總代理報道，越南民航局已宣布解禁台灣，令航班可回復順利運作，消息之後得到台灣民航局證實。

圖為河內機場（AFP）

在美國聯邦航空管理局（Federal Aviation Administration，FAA）網站顯示2月1日給予機師的公告中，一度顯示越南的停飛範圍包括中國大陸、香港、澳門與台灣，但之後有關台灣的公告已經「消失」。

長榮接獲通知解禁

越南停飛航班的決定令航空公司與旅客無所適從，在解禁台灣前，台灣長榮航空有航班在飛往河內中途要折返，星宇航空又有飛往峴港的航班臨時無法起飛等。事情在夜晚出現轉機後，長榮航空宣布已接獲越南通知，客機可以由台灣飛往越南，長榮航空與立榮航空明天以後往返越南的航班會維持正常起降。

香港旅客大受影響

在香港，有不少港人旅客2月1日未能出發前往越南，滯留在本港機場。按香港機場網站顯示，從香港前往胡志明市的國泰航班CX799取消，該航機本來應該在下午4時50分起飛。另一方面，一班航班編號CX764、本來應在晚上11時05分從胡志明市起飛往香港的國泰航班，目前已經取消。

國泰航空之後表示，所有國泰航空及國泰港龍於2月1日往返胡志明市、河內及峴港的航班取消，將協助受影響乘客提供其他安排。

越南政府1月30日也已經宣布，將會暫停向中國旅客發出簽證。