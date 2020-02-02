【武漢肺炎・最新疫情】美國確診第8宗個案　阿聯酋增至5宗

武漢肺炎疫情蔓延。多國開始從中國撤僑之際，部份回國人士陸續確診感染新型冠狀病毒。美國、澳洲繼續錄得新個案，其中紐約市面臨失守的可能。《香港01》繼續為您跟進疫情最新情況。

【中東】

阿聯酋：阿聯酋2月1日晚上確診第5宗新型冠狀病毒感染病例，患者是來自武漢的中國男子，目前情況穩定。

阿聯酋1月29日出現首批確診個案，患者是來自武漢的家庭，共有4人感染。衛生部指，患者情況穩定。

【北美】

美國：美國衛生部門2月1日證實，當地錄得第8宗新型冠狀病毒感染個案，患者日前曾到過武漢。另外國防部同日宣布會為有需要人士提供隔離設施。

美國CNBC頻道指，最新一名患者是波士頓（Boston）20多歲的男子，回國後感到不適，及後經檢測後證實對新型冠狀病毒呈陽性反應，是麻省首宗個案。當地衛生部門官員指，該名男子正在康復，並指州內民眾受感染的風險很低。

除了麻省外，美國錄得個案的州份包括加州（3宗）、伊利諾伊州（2宗）、華盛頓州及亞利桑那州亦分別錄得一宗個案。紐約市傳出一宗疑似案例。

【亞太】

澳洲：南澳洲省（South Australia）衛生部門指，一對60歲夫婦來自武漢的夫婦證實確診，目前在阿德萊德（Adelaide）一間醫院內接受隔離治療，目前情況穩定。當局衛生官員表示，相信兩人在1月20日離開武漢，到南澳探望親友。