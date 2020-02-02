【武漢肺炎・最新疫情】菲律賓第2宗確診病例不治　中國以外首例

武漢肺炎疫情蔓延。多國開始從中國撤僑之際，部份回國人士陸續確診感染新型冠狀病毒。美國、澳洲繼續錄得新個案，其中紐約市面臨失守的可能。《香港01》繼續為您跟進疫情最新情況。

【亞太】

菲律賓：菲律賓衛生部部長杜凱（Francisco Duque III）2月2日在奎松城（Quezon City）的記者會証實，44歲中國男子在菲律賓確診感染武漢肺炎，並在2月1日因病死亡。這是菲律賓第二宗確診個案，亦是中國境外首宗死亡個案。

死者是菲律賓首位確診者的同件。菲律賓首位確診者是38歲的中國女子，來自武漢，1月21日經香港前往馬尼拉，25日出現咳嗽的病徵後求醫。

韓國：韓國中央防疫對策本部2月2日表示，當地新增3宗感染新型冠狀病毒確診病例，累計個案增至15宗。

第13宗患者是1月31日從武漢回國的僑民，因檢測結果呈陽性，已被隔離至國立中央醫療院；第14宗患者是一名40歲中國女子，她是從日本入境的第12個確診患者的家屬。在住所接受隔離時被確診感染病毒；第15宗患者是一名43歲韓國男子，20日從武漢回來後被列為觀察病例。他前一天出現感冒症狀並接受檢查，檢測結果呈陽性。

澳洲：南澳洲省（South Australia）衛生部門指，一對60歲夫婦來自武漢的夫婦證實確診，目前在阿德萊德（Adelaide）一間醫院內接受隔離治療，目前情況穩定。當局衛生官員表示，相信兩人在1月20日離開武漢，到南澳探望親友。

【中東】

阿聯酋：阿聯酋2月1日晚上確診第5宗新型冠狀病毒感染病例，患者是來自武漢的中國男子，目前情況穩定。

阿聯酋1月29日出現首批確診個案，患者是來自武漢的家庭，共有4人感染。衛生部指，患者情況穩定。

武漢肺炎：洛杉磯機場的抵步旅客都戴上口罩，盡量減少感染新型冠狀病毒的機會。（Reuters）

【北美】

美國：美國衛生部門2月1日證實，當地錄得第8宗新型冠狀病毒感染個案，患者日前曾到過武漢。另外國防部同日宣布會為有需要人士提供隔離設施。

美國CNBC頻道指，最新一名患者是波士頓（Boston）20多歲的男子，回國後感到不適，及後經檢測後證實對新型冠狀病毒呈陽性反應，是麻省首宗個案。當地衛生部門官員指，該名男子正在康復，並指州內民眾受感染的風險很低。

除了麻省外，美國錄得個案的州份包括加州（3宗）、伊利諾伊州（2宗）、華盛頓州及亞利桑那州亦分別錄得一宗個案。紐約市傳出一宗疑似案例。

【歐洲】

德國：德國2月1日再確診新一宗感染個案，確診個案累計8宗。德國巴伐利亞州衛生部2月1日晚上指，患者是33歲的男性，住在慕尼黑，與早前6名確診者來自同一間汽車零件公司。其餘1人是公司員工的家屬。

英國：英國1月31日宣布首次出現確診病例，兩名中國籍患者來自同一個家庭。約克大學（York Unversity）2月1日証實，其中一名患者是該校學生。大學發言人指，該名學生確診染病前後均未曾在校園或學生宿舍出現。

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