巴勒斯坦中斷與美國及以色列合作　華府「世紀協議」遇打擊

美國與以色列提出的「世紀協議」，惹來巴勒斯坦不滿。自治政府主席阿巴斯（Mahmoud Abbas）2月1日宣布與美國及以色列斷絕一切聯繫，阿拉伯聯盟亦作出了類似決定，支持巴勒斯坦爭取合法權益。

巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯對美國提出的中東和平計劃表示強烈不滿。（Reuters）

據今日俄羅斯電視台（RT）2月1日報道，阿巴斯不滿美國提出來的中東和平計劃「世紀協議」，因此宣布斷絕與美國和以色列的一切關係，其中包括巴勒斯坦與美國進行的地區安全合作等。

阿巴斯表示，美方提出的中東和平計劃「世紀協議」在任何情況下均無法為巴以未來達成和平協議提供基礎，即「在談判桌上沒有該協議的位置」。

報道指，阿巴斯曾形容華府的「世紀協議」為「一場陰謀」，當時他還警告美國與以色列不要交易巴勒斯坦民眾的權利。

另據路透社報道，阿拉伯聯盟2月1日在開羅舉行的緊急會議，討論美國總統特朗普（Donald Trump）提出的中東和平計劃。會上各成員國外長認為，該計劃無法促成相關方達成公平的和平協議，因此宣布不會與美國合作執行有關協議。

阿拉伯聯盟同時宣布，支持巴勒斯坦爭取合法權利，並呼籲以色列不要通過武力手段執行由美國提出的計劃。