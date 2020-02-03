【一分鐘看世界】武漢肺炎最新消息、英正式脫歐、美彈劾鬧劇尾聲

今天是2月3日，星期一。 年初十的早上，你需要知道的國際新聞：

多國嚴防病毒 針對華客祭新規

世界衛生組織（World Health Organization）1月30日稱武漢新型冠狀病毒肺炎疫情屬「國際關注的突發公共衛生事件」（PHEIC）。這本是旨在讓更多國家意識到疫情風險，進而做出評估乃至進一步決定，然而之後續有國家針對來自中國旅客推出更嚴厲的入境限制及檢疫新規。與此同時，在爆發疫情的中國武漢市，新的火神山醫院峻工，工程人員在短短1周內建成一所大型醫院，不止成為中國輿論焦點，也吸引多國媒體進行詳盡報道……（按此閱讀更多）

世界衛生組織總幹事譚德塞強調，世衛最大的憂慮是病毒可能蔓延到衛生系統較弱的國家，而並非對中國投下不信任票。（AP）

英正式脫歐 真正考驗在後頭

英國在當地時間1月31日晚上11時正式脫歐，然而強勢帶領該國卸下歐盟成員國身份的首相約翰遜（Boris Johnson）只是低調慶祝。對他和英國政府來說，真正挑戰尚在後頭，英歐有11個月的時間制定貿易協議，然而可以預見的是，談判工作相當艱鉅。如果英國在本年過渡期結束前未得與歐盟達成貿易協議，雙方貿易將回到世貿基礎之上，「無協議脫歐」的威脅將再度迫近……（按此閱讀更多）

英國1月31日正式「脫歐」，不再是其中一個歐盟成員國。英歐將進入過渡期，雙方會着手啟動貿易談判。圖為位於比利時布魯塞爾的歐盟總部中庭，英國聯合旗在31日當天移走。（AP）

彈劾特朗普「鬧劇」邁向尾聲

負責審理美國總統特朗普（Donald Trump）彈劾案的美國參議院在1月31日否決一項取證動議。參院會香港時間2月4日凌晨零時進行總統彈劾案結案陳詞，並於香港時間2月6日早上5時就彈劾條文最終表決，確定在彈劾審判中是否宣告特朗普無罪。由於共和黨人在參院佔多數，特朗普差不多篤定將獲判無罪。



雖然審訊傳召證人與否也難改特朗普被免罪的預定結局，不過這一場彈劾戲碼竟以「沒有證人的審訊」如此醜陋的方式告終，其實顯示出美國民主精神的虛空。……（按此閱讀更多）

隨着由共和黨控制的參議院將宣布美國總統特朗普在「通俄門」事件中無罪，他大可放心準備其任內第三份國情咨文演說。他會在2020年2月5日來到國會就此發表演講。圖為他2019年發表國情咨文時的情形。（AP）

英恐怖襲擊 兩途人中刀受傷

英國倫敦市南部斯特雷特姆（Streatham）2月2日下午2時發生持刀襲擊案件，案中2人中刀受傷。警方開槍擊斃相信是疑犯的男子，並形容事件「與恐怖主義有關。」

來自斯特雷特姆的19歲學生Gulled Bulhan說：「我當時在過馬路，看到一名拿着彎刀以及個胸前有罐子的男子，被一名看來是便衣探員的男子追趕——他穿普通人的服裝。」他說：「然後這名男子中槍。我想我聽到3下槍聲，但我記不清。」……（按此閱讀更多）

英國斯特雷特姆2月2日發生恐怖襲擊，疑犯持刀刺傷2名途人，最後被警員開槍擊斃。圖為2月2日鑑證人員來到現場，於疑犯被殺的位置附近蒐證。（AP）

白宮安全顧問：中方未接受美國援助

美國國家安全顧問奧布萊恩（Robert O'Brien）2月2日表示，對中方防控疫情工作所展現的透明度表示讚賞，但截至目前中方尚未接受美方的防疫援助，而美方願意繼續在防疫上與中方合作……（按此閱讀更多）

美國國家安全顧問奧布萊恩2月2日表示，中國未接受美國的防疫援助。（路透社）

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