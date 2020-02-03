【武漢肺炎】韓國出現首宗第三種途徑感染患者

韓國日前首次出現「第三種途徑」的新型冠狀病毒肺炎感染患者，為防止感染擴散，韓國政府決定全面禁止訪問或滯留過中國湖北的外國人入境。

武漢肺炎病毒傳染性非常強。（新華社）

韓國《東亞日報》2月3日報道，據統計，韓國在上周末新增患者4人，截至2日患者總數為15人。1日公布的第12名患者是一名49歲的中國男性，在日本從事導遊工作期間，曾與日本確診患者有過接觸。1月19日入境後，在日本患者的勸說下向韓國保健當局申報，2月1日被確診。這是從中國以外國家入境的首宗確診患者，是原來不屬於防疫對象的「第三種途徑」的患者。

報道稱，日本政府不顧患者在韓國居住，以其為中國國籍為由，只向中國政府通報了與本國患者接觸的事實。韓國保健當局在第12名患者自行申報之前，完全不知道相關內容。韓中日三國間的傳染病預防合作系統沒有正常啟動。第12名患者的夫人、40多歲的中國女性在韓國也被丈夫感染，成為第14名患者。

乘坐包機入境的武漢僑民患者也首次出現。2日公布的第13名患者是1月乘坐第一架包機抵達韓國的，通過了中國的出境檢疫、韓國的機內檢查和入境檢疫，是「無症狀入境者」。第15名患者是1月20日和第4名患者乘坐同一班飛機的乘客，屬於自行隔離對象。