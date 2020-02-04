【武漢肺炎・最新疫情】韓國43歲女子遊泰回國確診　全國累計16宗

武漢肺炎疫情持續。多個國家或地區都在收緊檢疫措施與入境管制之際，錄得入境公民確診感染新型冠狀病毒。《香港01》繼續為您跟進疫情最新情況。

【亞太】

韓國：韓國2月4日新增1宗感染病例，累計16宗確診感染個案。患者目前已被隔離。韓國中央防疫對策本部指，患者是43歲韓國女子，1月19日從泰國回國，25日開始有發冷症狀。她2月2日求醫，3日在全南大學附屬醫院接受隔離治療，並進行病毒測試，結果呈陽性。

韓國中央防疫對策本部2月2日表示，當地新增3宗感染新型冠狀病毒確診病例，累計個案增至15宗。

第13宗患者是1月31日從武漢回國的僑民，因檢測結果呈陽性，已被隔離至國立中央醫療院；第14宗患者是一名40歲中國女子，她是從日本入境的第12個確診患者的家屬。在住所接受隔離時被確診感染病毒；第15宗患者是一名43歲韓國男子，20日從武漢回來後被列為觀察病例。他前一天出現感冒症狀並接受檢查，檢測結果呈陽性。

印度：印度2月3日確診第3宗感染個案。喀拉拉邦（Kerala）衛生部長莎伊拉賈（KK Shailaja）証實消息，並指第3宗個案是在喀拉拉邦確診，患者正在加瑟勒戈德縣（Kasaragod）的地區醫院接受治療，目前情況穩定。患者是最近從武漢回國的學生。

印度第一宗確診個案的患者1月30日確診，她是一名在武漢大學讀醫的女學生。第二宗個案的患者1月24日由中國抵達當地，在2月2日確診，目前情況穩定，已被隔離。

越南：越南衛生部2月3日確認1名29歲曾在武漢工作的女子染病。患者1月17日乘坐中國南方航空班機從武漢回國，同行的還有7位同事，其中3人早前確診染病，正接受治療。越南目前累計個案達8宗。

越南第7宗病例患者是一名73歲的越南裔美國男公民。他1月14日乘搭南方航空航班，15日經武漢轉機前往胡志明市。患者16日飛抵當地，並在27日開始出現咳嗽徵狀，四日後入院治療。

菲律賓在疫情傳到該國以及出現死亡個案後，進一步收緊針對來自中國大陸、香港及澳門人士入境管制。圖為2月3日已配戴口罩的乘客抵達菲律賓馬尼拉國際機場。（AP）

菲律賓：菲律賓衛生部部長杜凱（Francisco Duque III）2月2日在奎松城（Quezon City）的記者會証實，44歲中國男子在菲律賓確診感染武漢肺炎，並在2月1日因病死亡。這是菲律賓第二宗確診個案，亦是中國境外首宗死亡個案。

死者是菲律賓首位確診者的同件。菲律賓首位確診者是38歲的中國女子，來自武漢，1月21日經香港前往馬尼拉，25日出現咳嗽的病徵後求醫。

澳洲：南澳省（South Australia）衛生部門指，一對60歲夫婦來自武漢的夫婦證實確診，目前在阿德萊德（Adelaide）一間醫院內接受隔離治療，目前情況穩定。當局衛生官員表示，相信兩人在1月20日離開武漢，到南澳探望親友。

圖為中國東方航空機組人員1月23日抵達澳洲悉尼國際機場時的情形。（Reuters）

【歐洲】

德國：德國巴伐利亞州衞生部2月3日表示，州內再多2人確診新型冠狀病毒肺炎，分別是一名男子和一名兒童，該國至今累計12宗確診病例。

衛生部門指出，男患者與德國最早確診的一名中國女子，在同一間汽車零件公司任職；兒童患者則是來自同一間公司、早前亦已確診感染男子的子女。

德國2月2日新增兩宗新型冠狀病毒肺炎確診病例，兩名患者均是首批從武漢撤離的德國僑民之一，已被送往法蘭克福大學醫院進行隔離治療。該國累計確診10宗新型冠狀病毒肺炎病例。

德國2月1日亦確診新一宗感染個案。德國巴伐利亞州衛生部2月1日晚上指，患者是33歲的男性，住在慕尼黑，與早前6名確診者來自同一間汽車零件公司。其餘1人是公司員工的家屬。

英國：英國1月31日宣布首次出現確診病例，兩名中國籍患者來自同一個家庭。約克大學（York Unversity）2月1日証實，其中一名患者是該校學生。大學發言人指，該名學生確診染病前後均未曾在校園或學生宿舍出現。

↓↓↓更多有關口罩的資訊，請點擊放大觀看：

+ 25 + 24 + 23

【北美】

美國：美國再新增2宗確診個案，是該國第2次出現的人傳人個案。聖貝尼托縣（San Benito County）衛生部門官員2月2日指，患者是一對夫婦，兩人均57歲。丈夫最近曾到過武漢，並將病毒傳染給沒有到武漢的妻子。自丈夫回國後，二人沒有離開居所。美國累計確診個案達11宗。

另外，美國衛生部門2月2日表示，加州一名女子被確診感染新型冠狀病毒，是美國第9宗確診病例。

這名女患者近期從武漢抵達加州聖克拉拉縣（Santa Clara County）探親，她的家人正在隔離。衛生部門指出，這宗病例與加州早前確診的個案無直接聯繫。

衛生部門1日證實，當地錄得第8宗新型冠狀病毒感染個案，患者日前曾到過武漢，是麻省首宗個案。另外國防部同日宣布會為有需要人士提供隔離設施。

除了麻省外，美國錄得個案的州份包括加州（3宗）、伊利諾伊州（2宗）、華盛頓州及亞利桑那州亦分別錄得一宗個案。紐約市傳出一宗疑似案例。

美國會加強篩檢來自中國武漢的旅客。圖為2月4日一名旅客抵達紐約市甘迺迪國際機場的情形。（Reuters）

【中東】

阿聯酋：阿聯酋2月1日晚上確診第5宗新型冠狀病毒感染病例，患者是來自武漢的中國男子，目前情況穩定。

阿聯酋1月29日出現首批確診個案，患者是來自武漢的家庭，共有4人感染。衛生部指，患者情況穩定。

↓↓點擊下圖睇各款口罩抗疫能力↓↓