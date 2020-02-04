【一分鐘看世界】金正恩向中國捐款、美式蛇齋餅糭、以巴方案黑幕

今天是2月4日，星期二。
預計會是多雲有雨的早上，你需要知道的國際新聞：
金正恩向中國捐款
朝鮮官媒《勞動新聞》2020年2月2日報道，朝鮮最高領導人金正恩除了就新型冠狀病毒感染的肺炎疫情，向中國國家主席習近平致慰問信外，還決定向中國提供援助資金。有分析指，目前面臨經濟困難的朝鮮還向中國提供援助金，此舉十分罕見，無疑是對外展示朝中友好關係……（按此閱讀更多）
中朝關係近年來持續好轉，朝鮮領袖金正恩（左）多次訪華，中國國家主席習近平在2019年6月也回訪朝鮮，受到盛大歡迎。（AP）
美民主黨艾奧瓦州「黨團會議」
美國民主黨首場總統「初選」2月3日會在艾奧瓦州（Iowa）會在2月3日晚上7點開始（即香港時間2月4日早上9時）、以「黨團會議」（Caucus）形式舉行。
艾奧瓦州的所謂「初選」，其實並非民主黨選民劃下選票、投入票箱的那種傳統初選，而是「黨團會議」，但它到底有何不同？為什麼會場內提供美味的曲奇餅有可能是給予選民的「甜頭」？……（按此閱讀更多）
圖為支持美國印第安納州南本德市長布蒂吉格競選總統的民眾，2月2日在美國艾奧瓦州舉行的活動上舉起紙牌，砌成非常醒目的字樣。（AP）
肺炎疫情蔓延 不及謠言傳得快
全球逾1.7萬人感染2019年新型冠狀病毒（2019-nCoV）引發的肺炎，既有的歧視與仇意因疫情而起，假借恐慌之名肆意蔓延。或誇大或捏造的假新聞更在互聯網滋生，隔夜便傳遍世界，諸如「患者從醫院逃脫，刻意跑去景點散播病毒」、甚至「肺炎患者會變成喪屍」等說法甚囂塵上。在對於疫情的恐懼與以及每天流傳眾多的消息中，身為社會的一份子，該如何看待與應對，才是負責的做法？……（按此閱讀更多）
圖為2月3日印尼中爪哇省梭羅一個為對抗新型冠狀病毒而舉行的活動，學生戴上口罩出席。（Reuters）
美以領袖聯手 利用巴勒斯坦圖利
美國總統特朗普1月28日公布的「中東和平新計劃」中，耶路撒冷是以色列「不可分割的首都」，巴勒斯坦國未來將以東耶路撒冷部分地區為首都。巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmoud Abbas）大力反對，並宣布與美、以斷絕一切關係。
這個特朗普版「兩國方案」將巴勒斯坦置於極度不利以及備受屈辱的位置，無視巴人的尊嚴與底線，然而美國總統特朗普及以色列看守政府總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）不會理會，因為他們急需藉此增加自己在選舉中的勝算……（按此閱讀更多）
1月28日，特朗普與內塔尼亞胡共同於白宮發布「世紀協議」方案。（AP）
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