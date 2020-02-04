【武漢肺炎・各國措施】韓國禁2周內曾赴湖北旅客入境

中國武漢爆發的2019新型冠狀病毒肺炎疫情持續，各國紛紛採取措施阻止疫情「進口」，並撤走其滯留在武漢及湖北地區的僑民。 世界衛生組織（WHO）公布「武漢肺炎」疫情屬「國際關注的突發公共衛生事件」（PHEIC）之後，愈多國家或地區宣布收緊入境、防疫措施，撤僑的進度亦有加快，例如美國、韓國、英國。德國、西班牙、加拿大、俄羅斯、荷蘭等亦有類似計劃。 本文將持續更新各地應對疫情的消息。

韓國禁2周內曾赴鄂旅客入境

韓國2月4日零時起禁止14日內曾到訪湖北的外國人入境。仁川國際機場第1客運大樓及第2客運大樓分別設置2個和1個自華旅客專用檢疫處，加強入境檢疫。來自中國的航班抵韓後，會被安排至邊緣位置停泊。機上乘客會與其他旅客分開接受檢疫，並由工作人員帶到專用檢疫處。

禁令實施後，首班來自中國的客機在4日約零時40分抵達仁川國際機場。所有乘客被帶到專用檢疫處，他們先被要求申報健康資料。外國旅客會被特別要求提交聯絡電話號碼和當地住址，以及申報過去14日有否到訪過湖北省。

乘客其後會接受檢疫，如果在檢查中發現乘客有發熱及呼吸道癥狀，會即時被隔離治療。

另外，檢疫人員會核實旅客的聯絡資料，甚至會即場撥打旅客提交的電話號碼，若虛報或沒有聯繫方式，旅客可被拒絕入境。旅客的聯絡資料得到核實後會獲發證明文件。旅客入境時要提交該份文件，否則不能入境。

如果旅客入境後被發現虛報資料，將會被強制出境，並被禁止再進入韓國。

韓國國務總理丁世均2日指，政府會要求曾到訪湖北的韓國公民自我隔離14日。政府亦將與濟州特別自治道商量，暫停免簽證入境濟州。2019年免簽證入境濟州的外國人中98%是中國人。

韓國外交部1月31日表示，自武漢及附近地區撤離的368名韓國公民同天上午已返國，無症狀的人士將隔離兩周。韓聯社31日報道，新型冠狀病毒肺炎疫情中央應急處置本部同日消息指，368人中有18人出現發熱等徵狀並送院，其中12人在武漢天河機場接受檢疫時已出現徵狀，其餘6人則在抵達首爾金浦後出現徵狀。

韓聯社2月1日報道，第二架包機同日上午返抵首爾金浦機場，接回330餘名公民。

華人旅遊熱點之一的韓國有確診感染武漢肺炎的個案。圖為韓國派出包機接載身在中國武漢的僑民，返抵金浦國際機場。（AP）

巴西將派專機撤僑

巴西衛生部長曼德塔（Luiz Henrique Mandetta）2月3日表示，巴西將宣布國家衛生緊急狀態，並會派專機撤走40位在武漢要求離開疫症爆發中心的巴西人，他們將在軍事基地隔離18日。巴西目前未有確診個案。

德國漢莎航空延長停飛北京上海至2月29日

德國漢莎航空公司（Lufthansa）2月3日最新宣布，公司決定暫停旗下漢莎航空、瑞士國際航空（SWISS）及奧地利航空（Austrian Airlines）來往中國北京和上海的航班至2月29日。德國漢莎航空公司飛往瀋陽、南京、青島的航班亦停飛至3月28日。來往香港的航班則會維持服務。

德國漢莎航空公司1月29日曾表示，暫停來往中國的航班至2月9日。

聯合航空提前暫停中國往美國航班

美國聯合航空公司（United Airlines）2月3日表示，會提前一日暫停由中國飛往美國的航班，但仍計劃在3月28日恢復往返中國的航班。

聯合航空是最後一間美國的航空公司仍有往返中國的航班，公司1月31日表示，為應對中國的新型冠狀病毒疫情，計劃2月5日最後一班機由中國起飛後，便會暫停飛中國的航線，惟公司目前已改為提前一日至4日實行。

達美航空公司（Delta Air Lines）上周末提前暫停來往中國的航班。美國航空公司（American Airlines）1月31日則已暫停由中國去美國的航班。

美國聯合航空是最後一間美國的航空公司仍有往返中國的航班，公司2月3日宣布停飛中國的措施提前一天至4日實行進行。圖為美國聯合航空的客機2019年12月25日在三藩市國際機場。（AP）

國際郵輪協會：有條件禁止曾赴華乘客或船員登船

來自所有國家的郵輪公司將拒絕近期曾赴中國的乘客或船員登船。



國際郵輪協會（Cruise Lines International Association，CLIA）位於德國漢堡的辦公室2月3日宣布：「CLIA的會員會暫停來自中國大陸的船員移動，以及拒絕曾在過去14天到訪中國的任何個人、不論是乘客或船員登船。



CLIA會員包括途易郵輪（TUI Cruises）、愛達郵輪（AIDA Cruises）、皇家加勒比海國際郵輪（Royal Caribbean）及嘉年華郵輪（Carnival Cruise Line）等。

馬爾代夫禁止來自中國的外國旅客入境

馬爾代夫（Maldives）旅遊部長瓦希德（ Ali Waheed）2月3日表示，即日起會禁止從中國出發或曾過境中國的旅客入境，作為對抗新型冠狀病毒擴散的預防方法。禁令不包括馬爾代夫公民。馬爾代夫來住中國的直航機已暫時停飛。

馬爾代夫官方數據顯示，2019有逾28萬名中國遊客到訪這個度假勝地，該遊客數量是各國中最多的。

另外，馬爾代夫外交部長沙希德（Abdulla Shahid）表示，7名馬爾代夫公民2月2日已在印度的協助下從武漢撤離，並與其他印度公民一同接受隔離。

度假勝地馬爾代夫2019年吸引逾28萬名中國遊客到訪。但該國為對抗新型冠狀病毒擴散，決定2月3日起禁止從中國出發或曾過境中國的旅客入境。圖為2009年12月14日馬爾代夫島嶼的鳥瞰圖。（Reuters）

美國計劃再派飛機撤僑

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）2月3日表示，美國計劃再派出少量飛機到武漢接走美國人，亦可能會接載其他國家的公民，包機亦可能會運載醫療物資到中國。

美國國土安全部（Department of Homeland Security，DHS）2月2日稱，會進一步收緊入境政策，要求所有入境人士申報是否到過中國，而航空公司亦要檢查旅客護照，意味乘客需要更長時間辦理登機手續，當局呼籲前往美國的旅客最好提早3小時到達機場，但新措施不影響貨運航班。國土安全部警告，假如在客機飛行途中，有人被發現曾在14日內到過中國，該班客機可能要改變降落地點，至指定機場檢疫。

美國總統特朗普1月31日簽署行政命令，宣佈美國進入公共衛生緊急狀態，將會暫時禁止短期內曾到過中國，懷疑有傳播新型冠狀病毒風險的人入境，當中美國居民及其直系親屬則不在此限。有關行政命令將會在當地時間周日下午生效。

在法案下，曾經到過中國的美國居民仍可入境，但回國時只可經特定關口入境，而且必須自我隔離14天，而曾經到過湖北則須強制隔離14天。另外，所有由中國抵達美國的航班，只會從特定7個機場降落，以便當局進行病毒檢測。現時美國已有六宗確診個案及191宗正在監察的個案。

美國衛生部長艾薩（Alex Azar）重申，該病毒對美國公眾的威脅仍然為「低」。

俄羅斯鐵路公司停止載客列車到中國

俄羅斯國營鐵路公司（Russian Railways）2月2日表示，由於新型冠狀病毒疫情，由午夜起會停止載客列車到中國，直至另行通知。暫停服務的包括北京至莫斯科路線。公司表示，在俄羅斯購買而未被使用的車票，會獲全額退款。

俄羅斯政府2月1日宣布，停止中國人的免簽證旅遊，並停止簽發工作簽證給中國人，以遏止國內的新型冠狀病毒疫情擴散。

俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫（Dmitry Peskov）則指，俄國計劃2月3日和4日派出5架飛機，從中國疫情重災區撤僑。

俄國防部指出，每架飛機將安排軍醫和病毒學專家，隨機將配備現代化的檢測設備、個人防護裝備以及必要的藥品。

俄羅斯1月31日公布，當地有兩名中國公民被檢驗出感染新型冠狀病毒，是俄國境內首度發現的確診病例，其後宣布限制前往中國的直航航班。

英國第二班包機

天空電視台（Sky News）2日在未引述消息的情況下報道，一小批未能登上第一班包機的英國公民，已登上第二班包機前往返國。他們會被送往位於威勒爾（Wirral）的Arrowe Park Hospital。該處已有80名也是從CHN WH返國、正在接受醫學觀察的英國公民。

英國政府2月1日宣布，因應肺炎疫情，1月31日起，會從中國撤走部分大使館及領事館的職員，繼續進行重要工作所需的必要職員將留下。政府又指，假如情況進一步惡化，英國大使館及領事館向在華英國公民提供協助的能力可能受限。

英國派出接載僑民回國的第一班包機，已載着83名英國公民及27名外國人離開中國武漢。飛機預計在英國時間31日下午1時抵達。它之後會飛往西班牙。機上的乘客將由歐盟負責接待。

英航（British Airways）已取消所有來往中國的航班。公司向受影響旅客致歉。網站顯示，目前至整個2月都沒有安排來往中國的直航班次。

英航在公布有關決定前，網站已經暫停出售前往北京和上海的直航機票，直到3月為止。

新西蘭禁止所有曾到過中國的外國人入境

新西蘭2月2日宣布，將禁止所有曾到過中國的外國人入境。禁令在2月3日生效，自中國大陸出境或曾在該國中轉者，14天內不能入境新西蘭。新西蘭公民與永久居民以及其直系親屬仍可以進入新西蘭，但回國後要自我隔離14天。

新西蘭外交貿易部（ Ministry of Foreign Affairs and Trade）亦提升對中國的旅遊警示至最高級別，建議國民不要去中國內地旅遊。

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菲律賓：禁大陸與港澳客入境

菲律賓2月2日出現第一宗中國境外死亡個案後，擴大面向兩岸三地人士入境的限制禁令。此外該國1月31日宣布暫時禁止所有來自中國湖北省人士入境。



菲律賓總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）的特別助理克里斯多夫（Christopher Bong Go）指出，該國推出新旅遊禁令：所有直接從中國大陸、香港及澳門前來的旅客，全部不可以入境，來自三地的菲律賓公民及永久居民，回國後亦要強制隔離14日。菲律賓公民亦被禁前往三地。

一份在2月1日發布的行政命令大綱亦指出，所有來自其他國家、但14天內曾到中國以及港、澳人士都不能入境菲律賓。

菲律賓移民局已要求航空公司在旅客登機前對他們加強檢查，避免有外國人由三地地往菲國。該國3間航空公司表示，由2月起取消或削減來往中國的航班。來往香港及澳門的航班亦受影響。

宿霧太平洋航空公司（Cebu Pacific Air）指，公司由2月2日至3月29日會取消所有來往菲律賓與中國內地的航班，亦會減少來往香港及澳門的航班。

菲律賓航空公司（Philippine Airlines）表示，會削減逾半來往馬尼拉與中國的航班，公司會繼續服務農曆新年假期後回國的菲律賓人及中國人，但基據每日評估及政府當局指引，航班未來數周預期會進一步減少。

菲律賓亞洲航空（AirAsia Group Bhd）指，來往中國包括香港及澳門的航班會暫停至3月1日。

日本1月31日出現第17宗確診新型冠狀病毒個案。首相安倍晉三同日宣布，禁止在14天以內曾到訪中國湖北省的外國人入境。禁令在2月1日凌晨零時開始生效。圖為戴着口罩的兒童1月29日經過奈良市的奈良公園。（AP）

日本：將派第4架撤僑包機

日本外務省2月2日說，政府計劃在本周周中或稍後派出第4班撤僑包機，飛往湖北省武漢市接載約140人。日本內閣官房長官菅義偉3日表示，由於與中方協調及準備工作的關係，不得不在本周周中或稍後派出包機。

共同網2日報道，日本駐華大使館1日用電郵聯絡當地僑民，並表示日本政府正要求北京允許他們的中國籍配偶登機。

日本政府2月1日起，禁止在14天以內曾到訪中國湖北省的外國人入境日本。措施啟動首日已拒絕5名外國人入境。政府同日將新型冠狀病毒感染的肺炎等疾病定為《感染症法》上的「指定傳染病」（日本稱「指定感染症」，designated infectious disease）。所有感染者將按法律強制隔離並接受治療，入境人士亦需接受檢查，否則違法可被處罰。

日本外務省31日提升針對中國湖北省以外全部地區的「傳染病危險提醒級別」，由原本在4個級別中最低的第一級，升至第二級。至於就武漢市所在的湖北省發出的「傳染病危險提醒級別」，則維持在第三級不變。

日本「傳染病危險情報」等級分4級，第二級呼籲民眾非必要勿前往當地；第三級是建議民眾暫勿前往當地。

日本大型旅行社JTB公司31日決定中止包括前往香港、澳門在內的所有赴華旅遊，直至2月29日。共同社稱，這是鑑於外務省把中國除湖北省以外全部地區的傳染病危險提醒級別上調至二級採取的措施。

該國第三班接載僑民的包機31日已飛抵日本東京。第二班包機30日載有210名僑民的包機，日早上從中國武漢飛抵東京羽田機場。僑民接受檢疫後，結果多人出現咳嗽等症狀。該國第一班全日空包機29日自武漢回國，這批日僑中有3人被檢測出感染新型冠狀病毒。其中2人沒有出現症狀，但檢測呈陽性。這是日本首次無症狀者確診感染。

另外，全日空自23日起停飛來往東京成田至武漢航班，該公司29日下午決定，延長停飛令至3月1日為止。

沙特阿拉伯航空停飛中國廣州

沙特阿拉伯國營電視台2月2月引述沙特外交官報道，沙特已撤走10名在武漢的學生。不過報道未有提及撤離行動何時發生。 另外，沙特阿拉伯航空（Saudi Arabian Airlines）表示，自2月2日晚上起會暫停飛向中國廣州的航班。

圖為沙特阿拉伯利雅得的哈立德國王國際機場內部，該國衞生部職員1月29日身穿防護服，檢測中國旅客的體溫。（Reuters）

越南：停飛往來中國航班

根據美國聯邦航空管理局（Federal Aviation Administration，FAA）網站顯示的給機師公告（NOTAM）所指，越南2月1日早上起暫停所有越南來往中國大陸、香港、澳門與台灣的航班，只有特別個案除外，飛機要先取得越南民航局的批准。

事情在晚上出現急劇轉變，先有台灣獲得「解禁」，之後香港民航處也表示，越南決定取消暫停香港航班的措施。但在FAA網站仍可看到越南停飛往來中國大陸航班的公告。

越南政府1月30日也已經宣布，將會暫停向中國旅客發出簽證。

按公告指，除了取得越南民航局批准的特別航班外，其他來往越南與香港的航班都停飛（網站截圖）

澳洲：宣布「封關」 提升對中國旅遊警示

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）自2月1日起，所有從中國內地前往澳洲的人士必須接受隔離，為期14日，除了澳洲公民、澳洲居民、被供養者、法定監護人或配偶，其他人士一律不得入境。

政府同時將對中國的旅遊警示提升至第四級，提醒澳洲公民不要前往中國。

另外，澳洲航空公司（Qantas Airways）及新西蘭航空公司（Air New Zealand）2月1日宣布，為應監管當局因疫情爆發而實施的旅遊管制，2月9日起暫停來往一些中國的城市的直航航型。

澳洲航空公司表示，本來一周5天都有來往悉尼至北京直航航班，但在2月9日至3月29日暫停。來往澳洲及香港的航班不受影響。澳航表示，視乎客戶的要求，2月9日起暫停一些航班的安排，可能會再被檢視並有可能提前。

新西蘭航空公司表示，在2月9日至3月29日會暫停奧克蘭（Auckland）飛往上海的航班。

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新加坡將禁止2周內曾赴華旅客入境

新加坡政府決定自2月1日晚上11時59分起，禁止所有在過去14天內曾到中國內地的旅客入境新加坡。部分人可獲豁免，包括從中國內地入境的新加坡公民、永久居民和長期執照持有者，仍然可以返回新加坡，但新加坡政府要求他們申請14天的「缺席假」。

星州政府也將從即日起暫停簽發各種准證給中國訪客，之前簽發的短期簽證和多次入境簽證也會被撤銷。

新加坡航空（Singapore Airlines）1月31日在Facebook表示，2月會減少飛往中國大陸部分城市的班機，包括飛往北京、上海、廣州、深圳、成都、廈門和重慶的班機，其中部分航線由子公司勝安航空（Silk Air）所營運。

新航旗下的廉價航空公司酷航（Scoot）則表示，自2月初到3月底，會暫停飛往中國11個城市的班機，另外飛往中國其他8個城市的班次也會減少。

朝鮮研究增加入境檢驗檢疫力度

韓聯社1月31日報道，朝鮮黨報《勞動新聞》同日指出，國家品質監督委員會幹部21日起往邊境地區及重要口岸開會，研究加強入境檢驗檢疫，嚴防病毒「入口」。

韓聯社引述《勞動新聞》報道指，朝鮮各地進出口物品檢驗檢疫所與當地應急防疫指揮部合作，進行入境人員隔離及醫學觀察工作。平壤站進出口檢驗檢疫所增加口罩、手套等防護用品及體溫探測儀等設備，並對國際列車進行兩輪衞生檢疫。

另外，朝鮮從31日起暫停朝中國際聯運旅客列車。

印度撤僑專機回國

印度航空公司（Air India）的撤僑專機2月1日抵達德里（Delhi）英迪拉甘地國際機場。機上載着324名從武漢撤離的印度公民，他們回國後被安排至印度軍隊在馬內瑟爾（Manesar）設立的隔離所，接受為期兩周的監測。

印尼禁止來自中國旅客入境或中轉

印尼外長馬爾蘇迪（Retno Marsudi）2月2日在電視新聞發布會上宣布，即時開始禁止曾在中國14天或以上的旅客入境，通過印尼轉往他國者亦在此限。

她要求印尼公民在疫情期間不要前往中國。該國政府將停止向中國公民免費發出簽證，以及暫停對那些住在中國大陸人士發出落地簽證。

該國自5日起將暫停來往中國大陸的航班。印尼獅子航空（ Lion Air）已暫停所有來往中國的飛機航班。

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意大利：停飛所有往返中國航班 宣告進入緊急狀態

意大利總理孔特（Giuseppe Conte）1月31日宣布意大利進入國家緊急狀態，他表示將撥出款項應對新型冠狀病毒疫情。

當地1月30日首次確認兩宗病例，孔特其後宣布，停飛所有往返中國的航班。該國是首個作出此預防措施的歐盟國家。

根據國際民用航空組織（ICAO）發生的機師公告（NOTAM）所指，意大利停飛措施的範圍包括意大利來往中國內地、香港、澳門及台北（Taipei）的航班，通告所顯示的生效時間為2月2日凌晨0時。

意大利駐華使館1月30日指，中國所有的意大利簽證中心會暫停開放，直至2月9日，期間新簽證申請將不獲受理。假如沒有另行通知，各簽證中心會在2月10日重新開放。

館方提醒，公眾只有在提前預約或經證實需辦理緊急事務的情況下方可進入使館。

捷克停發簽證

捷通社引述外交部長佩特日切克（Tomas Petricek）報道，已經暫停向中國公民發出簽證。

蒙古國關閉來往中國的口岸

蒙古國政府1月31日表示，會關閉所有來往中國的口岸直至3月2日。 目前仍在中國的蒙古國公民可於2月6日前回國，不過，非中國籍的外國人將不能同樣經由中國進入蒙古國。

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+ 5 + 4 + 3

以色列禁止中國航班降落

以色列衛生部長利茨曼（Yaakov Litzman）1月30日表示，鑑於武漢肺炎疫情，以色列禁止來自中國的航班進入該國，直至進一步的通知，而所有從中國回來的以色列公民必須在家隔離兩周。

科威特禁中港旅客入境

科威特（Kuwait）民用航空局1月30日宣布，決定停飛該國往來中國內地與香港的航班，禁止從中國內地和香港出發的中港旅客入境科威特，其餘國籍旅客方面，若然在過去14天內曾到訪中國內地或香港，都不得入境，直至另行通告為止。《阿拉伯時報》（Arab Times）報道，持有中國或香港特區護照者將不能入境科威特。

中國駐科威特使館稱，正與科威特方面交涉，使館提醒前往當地或在當地的中國公民密切關注新措施，合理地安排行程，並積極配合當地政府做好疫情防範工作。

土耳其：土航將停飛北京、上海、廣州及西安

土耳其航空公司（Turkish Airlines ）1月31日宣布，2月9日前會停飛往中國北京、上海、廣州及西安的航班。

哈薩克撤走83人

位於中亞北部國家哈薩克（Kazakhstan）2日表示，已利用飛機撤走身在中國武漢的83名公民，他們大部分是學生。

哈薩克國會在一份聲明指出，機上有為數不明的哈薩克、白羅斯及美國公民。所有被撤走的人都會接受隔離及檢測。

來自中國外國人 伊拉克禁入境

伊拉克內政部2月2日宣布，該國已禁止所有來自中國的外國人入境。