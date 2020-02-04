烏克蘭指外洩錄音反映伊朗早知擊落客機　德黑蘭中止調查合作

烏克蘭1+1電視台2月2日公開一名伊朗機師和德黑蘭控制塔之間的對話錄音。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）認為，錄音顯示伊朗在第一時間就知道擊落烏克蘭民航客機。

根據錄音，事發當日，伊朗阿塞曼航空公司（Aseman Airlines）的一名機師和德黑蘭機場控制塔對話，機師正駕駛一架福克100（Fokker 100）型客機從伊朗南部城市設拉子（Shiraz）飛往德黑蘭。

「有一系列亮光像是……是的，是一枚導彈，發生什麼事情嗎？」機師呼叫控制塔人員。對方回應說：「沒有，多少英里？在哪兒？」

機師回答說，他看到在德黑蘭以西的帕亞姆（Payam）機場附近有亮光。美聯社指出，這個機場就在伊朗發射托爾M-1地對空導彈的地點附近。控制塔人員表示沒有收到什麼報告，但是機師仍然堅持自己的說法。

「是導彈的亮光。」機師說。「你沒看到任何其他東西嗎？」控制塔人員問。「親愛的工程師，是爆炸。我們看到那兒有巨大的亮光，我真的不知道那是什麼，」機師說。

烏克蘭客機遭導彈擊落，殘骸散落在方圓數公里的範圍內。（AP）

美聯社報道，控制塔人員隨後嘗試聯繫烏克蘭客機，但是沒有成功。根據公開的民航雷達資料，事發時伊朗阿塞曼航空公司編號為3768的民航客機距離德黑蘭足夠近，可以看到爆炸。

澤連斯向電視台確認錄音，並指錄音「證明伊朗從一開始就知道我們的飛機被導彈擊中。」他再次要求在基輔解讀俗稱「黑盒」的飛行紀錄儀。伊朗官員原本作出有關承諾，但後來改變主意。

伊朗民航組織事故調查委員會主任Hassan Rezaifar承認錄音是由德黑蘭交給基輔。伊朗邁赫爾通訊社報道，他批評烏克蘭公開錄音是「不專業」，指錄音是機密報告的一部份，表明不會再與烏克蘭分享空難的證據。

烏克蘭國際航空公司一架波音737-800客機1月8日從德黑蘭霍梅尼國際機場起飛前往烏首都基輔，但起飛後不久墜毀，機上167名乘客和9名機組人員無一生還。

伊朗起初否認失事客機遭導彈擊落的報道，表示初步調查顯示客機因「技術問題」墜毀。但數日後承認客機是被伊朗軍方「非故意」擊落，稱事故為「人為錯誤」導致。