【武漢肺炎・疫情】菲律賓第3例　60歲中國女子經香港往宿霧

武漢肺炎疫情持續。多個國家或地區都在收緊檢疫措施與入境管制之際，錄得入境公民確診感染新型冠狀病毒。《香港01》繼續為您跟進疫情最新情況。

【亞太】

菲律賓：菲律賓2月5日再確診一宗感染武漢新型冠狀病毒的個案，令當地累積個案增至3宗。這宗個案的患者為一名60歲的中國女子，她1月20日從武漢出發，經香港前往宿霧（Cebu）。

她抵達當地後即赴保和省（Bohol），1月22日，她因出現發燒症狀前往私家醫院，當地人員收集樣本及執行檢測，1月24日樣本的新型冠狀病毒檢驗結果為陰性，於是女子出院，並在1月31日乘坐飛機回國到深圳，但之後菲律賓當局才收到有關檢驗1月23日樣本的結果，發現結果卻是陽性，令她成為確診個案。

菲律賓衛生部次長多明戈（Eric Domingo）認為，檢驗結果不同的原因，有可能是收集樣本時正值女子病情快結束的時候。

之前在2月2日，菲律賓衛生部部長杜凱（Francisco Duque III）在奎松城（Quezon City）的記者會証實，44歲中國男子在菲律賓確診感染武漢肺炎，並在2月1日因病死亡。這是菲律賓第二宗確診個案，亦是中國境外首宗死亡個案。

死者是菲律賓首位確診者的同伴。菲律賓首位確診者是38歲的中國女子，來自武漢，1月21日經香港前往馬尼拉，25日出現咳嗽的病徵後求醫。

↓↓↓ 想看更多全球各地搶口罩情況，請點擊以下圖輯：

+ 10 + 9 + 8

日本：日本千葉縣2月5日表示，再增加1宗確診個案，患者是居住在中國武漢市、1月曾經到訪日本的40多歲男子，該人是2月4日一名確診染病女子的丈夫。日本的累積個案增加至34宗。

日本厚生勞動省在2月5日較早前指，停泊在橫濱大黑碼頭的遊輪「鑽石公主號」有10人對檢測結果呈陽性反應。日本確診病例個案上升至33宗。

日本2月4日再增3宗確診病例，累計增至23宗。其中1人是家住武漢的30多歲女性，她1月21日到日本後開始發病，直到2月4日確診。另1人是近日乘坐政府專機從武漢返國的50多歲女性。目前日本的累積個案達到22宗。還有一名患者是一名在湖北居住的50多歲外國男子，他1月22日到日本後出現肺炎症狀，26日接受檢查後沒檢測出染病，之後在30日回國。但日本國立傳染病研究所2月3日再檢查男子的樣本之後，4日確診他染病。

韓國：韓國2月5日再多2宗感染新型冠狀病毒個案，其中一人從新加坡返國。當地目前累計確診病例18宗。

第17名確診患者是38歲韓國男子，他近日從新加坡工幹回國，在當地曾接觸一名確診感染新型冠狀病毒的馬來西亞男子。他2月4日求醫後確診染病。第17名確診患者是21歲的韓國女子，是第16名確診患者的女兒，在隔離期間檢測出對病毒呈陽性。

新加坡：新加坡政府2月4日公布，當地再增加6宗確診病例，令當地的個案總數升至24宗。



新增的6個病例中，有2人是在1月30日從武漢乘搭包機返國的新加坡人，但另外4人則沒去過中國，這4人之中，3人曾跟來自廣西的旅行團有過密切接觸，1人曾跟另一患者有過密切接觸。

泰國：泰國衛生部2月4日宣布，再增6宗確診個案，包括4名泰國公民及2名中國公民。4名患病泰國公民包括一對曾到訪日本的夫婦，以及2名曾接載中國遊客的司機。

泰國目前的確診個案累積至25宗。

馬來西亞：馬來西亞官方2月4日宣布，該國新增2宗確診個案，其中一名患者為大馬國籍，是當地首度出現國民感染武漢新型冠狀病毒的案例。

該名來自雪蘭莪州（Selangor）的大馬患者41歲，目前情況穩定，路透社報道，該名患者上月曾到新加坡出席會議，會議上有來自中國的同事，包括一名武漢人，這名男子在1月29日發病，即是他返回馬來西亞的近一周後。

馬來西亞的累積確診病例增至10宗，包括9名中國人及1名大馬人。

印度：印度2月3日確診第3宗感染個案。喀拉拉邦（Kerala）衛生部長莎伊拉賈（KK Shailaja）証實消息，並指第3宗個案是在喀拉拉邦確診，患者正在加瑟勒戈德縣（Kasaragod）的地區醫院接受治療，目前情況穩定。患者是最近從武漢回國的學生。

印度第一宗確診個案的患者1月30日確診，她是一名在武漢大學讀醫的女學生。第二宗個案的患者1月24日由中國抵達當地，在2月2日確診，目前情況穩定，已被隔離。

越南：越南2月4日再新增2宗確診個案，累計個案達10宗。據當地衛生部4日消息，最新患者來自越南永富省（Vinh Phuc）北部，他是一名在武漢工作後回國的確診者的親友。

第9宗確診個案的患者是30歲的男子。他是8位從武漢乘坐包機回越南的其中一位乘客，8人當中有4人早前確診染病。

菲律賓在疫情傳到該國以及出現死亡個案後，進一步收緊針對來自中國大陸、香港及澳門人士入境管制。圖為2月3日已配戴口罩的乘客抵達菲律賓馬尼拉國際機場。（AP）

澳洲：南澳省（South Australia）衛生部門指，一對60歲夫婦來自武漢的夫婦證實確診，目前在阿德萊德（Adelaide）一間醫院內接受隔離治療，目前情況穩定。當局衛生官員表示，相信兩人在1月20日離開武漢，到南澳探望親友。

圖為中國東方航空機組人員1月23日抵達澳洲悉尼國際機場時的情形。（Reuters）

↓↓↓更多有關口罩的資訊，請點擊放大觀看：

+ 25 + 24 + 23

【北美】

加拿大：加拿大卑詩省（British Columbia）2月4日表示，溫哥華出現一宗新型冠狀病毒「推定」個案，亦即是初步確診病例，相信會成為該國第5宗確診個案。

卑詩省衞生官員哈里（Bonnie Henry）表示，患者是年約50多歲的溫哥華女子，住在溫哥華沿岸衛生局區（VCH），她曾經與一群來訪的武漢親屬見面。患者到醫院求診後，已接受隔離治療，情況穩定。她還有待當局進一步確認檢驗結果。

安大略省衛生部1月31日宣布，確診該省第3宗感染病例。全國確診病例累計4宗。患者是年約20多歲的女性，是安大略西部大學（University of Western Ontario）的學生。她曾回中國武漢探親，1月23日返回加拿大，翌日出現症狀。患者目前已康服，並繼續自我隔離。

美國：美國再新增2宗確診個案，是該國第2次出現的人傳人個案。聖貝尼托縣（San Benito County）衛生部門官員2月2日指，患者是一對夫婦，兩人均57歲。丈夫最近曾到過武漢，並將病毒傳染給沒有到武漢的妻子。自丈夫回國後，二人沒有離開居所。美國累計確診個案達11宗。

另外，美國衛生部門2月2日表示，加州一名女子被確診感染新型冠狀病毒，是美國第9宗確診病例。這名女患者近期從武漢抵達加州聖克拉拉縣（Santa Clara County）探親，她的家人正在隔離。衛生部門指出，這宗病例與加州早前確診的個案無直接聯繫。

【歐洲】

比利時：比利時衛生部門2月4日表示，2日從中國武漢市撤離返國的9名比利時人中，有一人對新型冠狀病毒的檢測呈陽性反應。這是比利時首宗確診病例。

衛生部門指出，這9人全部在首都布魯塞爾（Brussels）的軍方醫院進行一連串檢驗，其中8人對新型冠狀病毒的檢測呈陰性。

德國：德國巴伐利亞州衞生部2月3日表示，州內再多2人確診新型冠狀病毒肺炎，分別是一名男子和一名兒童，該國至今累計12宗確診病例。

衛生部門指出，男患者與德國最早確診的一名中國女子，在同一間汽車零件公司任職；兒童患者則是來自同一間公司、早前亦已確診感染男子的子女。

英國：英國1月31日宣布首次出現確診病例，兩名中國籍患者來自同一個家庭。約克大學（York Unversity）2月1日証實，其中一名患者是該校學生。大學發言人指，該名學生確診染病前後均未曾在校園或學生宿舍出現。

美國會加強篩檢來自中國武漢的旅客。圖為2月4日一名旅客抵達紐約市甘迺迪國際機場的情形。（Reuters）

【中東】

阿聯酋：阿聯酋2月1日晚上確診第5宗新型冠狀病毒感染病例，患者是來自武漢的中國男子，目前情況穩定。

阿聯酋1月29日出現首批確診個案，患者是來自武漢的家庭，共有4人感染。衛生部指，患者情況穩定。

↓↓點擊下圖睇各款口罩抗疫能力↓↓