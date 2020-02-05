中國南方航空飛新西蘭客機旅客途中死亡　相信與武漢肺炎無關

中國南方航空一部從中國廣州飛往新西蘭奧克蘭的客機2月3日航程途中有一名旅客下午在機上死亡。新西蘭媒體5日的報道中沒及死者的國籍。公司發言人稱，相信乘客是死於醫療事件，並引致「武漢肺炎」的新型冠狀病毒（2019-nCoV）。

新型冠狀病毒引起的肺炎出現在多個國家，航空公司都指示員工加強防疫措施。圖為在1月28日幾位在墨西哥貝尼托・華雷斯國際機場工作的中國南方航空公司員工1月28日工作期間，都有戴上口罩。（Reuters）

《新西蘭先驅報》引述一名發言人稱，乘客在行程途中死去。新西蘭衛生官員與警方接報後在機場等候這部編號為CZ305的客機。發言人表示：「不幸地，那位乘客在飛機抵達奧克蘭機場前死亡。」

發言人表示：「乘客死亡相信因為醫療事件（medical event），而相信跟冠狀病毒無關。」

這件事發生在新西蘭政府加強面向來自中國旅客的入境及檢疫措施之際。新西蘭2月2日宣布將禁止所有曾到過中國的外國人入境，2月3日生效，自中國大陸出境或曾在該國中轉者，14天內不能入境新西蘭。新西蘭公民與永久居民以及其直系親屬仍可以進入新西蘭，但回國後要自我隔離14天。

新西蘭外交貿易部（ Ministry of Foreign Affairs and Trade）亦提升對中國的旅遊警示至最高級別，建議國民不要去中國內地旅遊。