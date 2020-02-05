北京對各國態度有温差　中國外交部：若失去人性輸掉的不僅是戰役

武漢肺炎疫情如同一面「照妖鏡」，照出了各國參與抗擊疫情的千姿百態，更照出人的勇氣、信心和初心。中國外交部發言人華春瑩4日稱，若失去人性，輸掉的不僅是一場對抗疾病的戰役。

圖為美國總統特朗普發表國情咨文演說的情形。（AP）

在中國外交部2月4日網上例行記者會上，發言人華春瑩回答一系列有關新冠狀病毒肺炎的問題。其間，不難看出中國官方對各國參與抗擊疫情的態度存在温度差。中國官方對各國在聯手抗擊疫情中的表現大體分為三種態度：批評、讚賞和理解。

如世界衛生組織（WHO）所言中國設立了應對疫情爆發的新標杆。然而，美國為援助他國抗擊疫情設立了「新形象」。

發言人華春瑩3日曾批評道，有一些國家，特別是美國對中國疫情作出過激反應，採取過度應對措施，顯然與世衛組織建議背道而馳。她補充說，美國政府迄今未向中方提供任何實質性幫助，卻第一個從武漢撤出其領館人員，第一個提出撤出其使館部分人員，第一個宣布對中國公民入境採取全面限制措施，不斷製造和散播恐慌，帶了一個很壞的頭。

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世衛組織總幹事譚德塞（Tedros Adhanom）近日多次強調，「這是一個需要事實而不是恐懼的時刻」。病毒固然可怕，但比病毒更可怕的是謠言和恐慌。因此，世衛組織一直呼籲各國基於事實採取令人信服的措施。事實上，世衛組織發佈新型冠狀病毒感染的肺炎疫情為國際關注的突發公共衛生事件，主要目的是為衛生體系脆弱、公共衛生能力不足的國家提供必要國際援助。世衛組織不贊成甚至反對對中國採取旅行禁令，並且多次表示中國採取的舉措堅定有力，對中方戰勝疫情始終充滿信心。

也難怪華春瑩會引用德國媒體的報道稱，「面對疫情，如果我們充滿同情幫助之心，那麼恐懼和恐慌就會退卻。如果在疫情挑戰面前失去人性，那輸掉的就不僅是一場對抗疾病的戰役。」

此外，中國外交部曾於1月31日和2月4日兩次單獨就美國涉疫情言論進行反擊，華春瑩批評美國實在太不厚道。她還表示，中方注意到美方多次表示願向中方提供援助，希望有關援助早日到位。

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與之對照，在2月4日的網上例行記者會上，華春瑩對日本政府及社會各界的舉動表示非常感動。她引用日本厚生勞動省官員的話稱，「壞的是病毒，而絕非是人」。

有記者問道，「據報道，俄羅斯近期可能遣返新型冠狀病毒肺炎患者。中俄是否就此進行了溝通？」華春瑩解釋道，2月3日晚，俄政府領導人作出澄清，俄方將把本國境內的疫情患者完全治癒後，再由其自行做出去留決定。最後，她還不忘對俄方的專業救治表示了感謝。

同時，還有記者問道，「昨天，你提到一些國家針對疫情所採取的措施屬於「反應過度」。德國已經派機接走了在武漢的本國公民，這是不是反應過度？華春瑩肯定道，德國向中方捐贈了抗疫物資，德方領導人表達了對中國的支持。中方也為德方接走其在武漢的一些公民提供了必要協助。」

除了批評與讚賞，中國官方還勸告一些國家客觀公正、理性評估疫情再採取適當的措施，意大利就是其中一例。

有記者問道，「據報道，意大利取消了兩國直飛航班。你認為意方的行為是否屬於反應過度？」華春瑩表示，世衛組織明確強調，不建議甚至反對實施旅行限制。她還補充道，中方理解一些國家為了防止疫情傳播採取適當管制措施，但希望各國客觀公正、冷靜理性地評估疫情，理解和支持中方防疫努力，採取的措施應符合世衛組織建議，不應超出合理限度，避免影響正常人員往來和各領域務實合作。