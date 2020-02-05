【武漢肺炎】英科學家研製疫苗稱取得「重大突破」

引致「嚴重新型傳染性病原體呼吸系統病」的2019新型冠狀病毒（ 2019-nCoV）已出現在多個國家或地區，科學家都希望能盡快研發到協助人類預防病毒的疫苗。英國一名科學家稱能縮短傳統的研發期。

香港一名男子1月20日至25日曾經乘坐郵輪「鑽石公主號」，他次後被確染感染新型冠狀病毒引致的肺炎。來到2月5日，這艘郵輪有10人成為確診患者。圖為2月4日，日本橫濱港岸上有一隊電視台攝製隊在拍攝「鑽石公主號」。（AP）

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在多國科學家與時間賽跑之際，英國天空電視台（Sky News）2月5日報道，率領英國研發疫苗的科學家表示他的團隊已取得一個「重大突破」，就是將正常的研發期「從2至3年縮短至僅14天」。

英國帝國理工學院（Imperial College London）黏膜感染和免疫系主任沙托克教授（Professor Robin Shattock）表示，他已處於最快下周在動物身上測試疫苗的階段，以及如獲得足夠資金，最快今年夏季進行人體研究。

他接受天空電視台訪問時說：「使用傳統的方法通常需要至少2至3年才能讓疫苗來到診所。我們走出這個順序，14天內在實驗室內產生一個可應試的東西。」

天空電視台報道，這對現時的疫情來說將是太遲，但如果發生另一次疫情，這種疫苗將是至關重要的。

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