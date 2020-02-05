歐盟委員會主席欲盡快與美國達成協議　外媒：風險極高的賭博

歐盟委員會被指有意在農業領域對美國做出讓步，力爭盡快達成一項「迷你版」歐美貿易協議，為歐美貿易戰「休戰」。但是輿論認為，這樣做有很大的風險。

《Politico Europe》2月3日報道稱，歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）如果尋求在未來幾周內與美國達成一項小型版貿易協議，她的處境將是如履薄冰。

這位來自德國的歐盟主席之前表示，該協議應涵蓋「貿易、技術和能源」，報道稱，快速達成協議顯然具有吸引力，可能會使得歐盟與美國總統特朗普（Donald Trump）的貿易戰暫時休戰，尤其是這場貿易戰已打擊飛機、葡萄酒和鋼鐵等歐盟關鍵產品。

歐盟委員會主席馮德萊恩希望儘快與美國達成協議，讓歐美關係緩和下來。但是她的做法被指有極大的風險。（Reuters）

歐盟成員國不希望在農業上有關鍵讓步

但對於上任不久的馮德萊恩來說，這樣的協議將是一場風險極高的賭博。包括法國在內的主要歐盟成員國不希望她在農業上作出關鍵的讓步。而且如果歐盟達成一項協議，在食品標準和轉基因食品這一領域向華盛頓做出任何讓步，可能會引發更廣泛的公眾對布魯塞爾的強烈反對。

報道指出，直到現在，她的交易看起來都是不可能的，因為農業問題陷入僵局。以法國、奧地利和荷蘭為首的歐盟國家明確禁止歐盟委員會在談判授權範圍內與美國就農業問題進行談判，而特朗普則堅稱，如果談判桌上沒有農產品，就不會有任何協議。沒有迹象表明雙方願意讓步。