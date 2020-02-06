【武漢肺炎・最新疫情】鑽石公主號多10人確診　大馬增至14宗病例

武漢肺炎疫情持續。多個國家或地區都在收緊檢疫措施與入境管制之際，錄得入境公民確診感染新型冠狀病毒。《香港01》繼續為您跟進疫情最新情況。

【亞太】

日本：日本放送協會引述厚生勞動省報道，停泊在橫濱大黑碼頭的郵輪「鑽石公主號」再多10人對新型冠狀病毒呈陽性反應。據指，新增感染者沒有香港人，也沒有香港男患者的密切接觸者。日本累積確診病例個案上升至45宗。

一名家住京都府的20多歲男性2月5日也確認感染新型冠狀病毒，他曾在工作中接待來自中國的遊客。

韓國：韓國2月6日宣布新增4宗確診病例，累計確診病例增至23宗。患者分別為41歲韓國女子、59歲韓國女子、46歲韓國男子和58歲中國女子。3名韓國患者為早前確診患者的家屬或接觸者。中國患者1月23日抵達韓國旅遊。

新加坡：新加坡5日宣布新增4宗確診病例。其中兩名患者為4日確診28歲女患者的家人，分別為45歲的新加坡丈夫和6個月大的男嬰。女患者於專門接待中國旅客的永泰行工作。另一名患者為40歲新加坡男子，早前確診的妻子為帶團到永泰行的導遊。

第4名患者是42歲的中國女子，1月21日從武漢前往新加坡。新加坡累計有28宗確診病例。

馬來西亞：馬來西亞6日確診首宗本地感染個案。患者為40歲馬來西亞女子，1月23日回鄉與兄長慶祝農曆新年。女患者2月1日發燒和喉嚨痛，4日開始咳嗽。女患者的兄長曾到新加坡出席會議，後來確診新型肺炎。

另一名新確診患者為來自武漢的37歲中國女遊客。女患者1月25日和母親以及3名朋友抵達馬來西亞，2月1日因為輕微發燒求醫。目前累計有14宗病例。

馬來西亞5日宣布，兩名從武漢撤走的馬來西亞人確診患有武漢肺炎。患者分別為45歲男子和9歲的兒子，目前於森美蘭州（Negeri Sembilan）芙蓉（Seremban）留醫。

郵輪「鑽石公主號」目前停泊在橫濱大黑碼頭附近，船上3700人需要隔離14日。（美聯社）

菲律賓：菲律賓2月5日再確診一宗感染武漢新型冠狀病毒的個案，累積個案增至3宗。這宗個案的患者為一名60歲的中國女子，她1月20日從武漢出發，經香港前往宿霧（Cebu）。

泰國：泰國衛生部2月4日宣布，再增6宗確診個案，包括4名泰國公民及2名中國公民。4名患病泰國公民包括一對曾到訪日本的夫婦，以及2名曾接載中國遊客的司機。泰國目前的確診個案累積至25宗。

越南：越南2月4日再新增2宗確診個案，累計個案達10宗。據當地衛生部4日消息，最新患者來自越南永富省（Vinh Phuc）北部，他是一名在武漢工作後回國的確診者的親友。

第9宗確診個案的患者是30歲的男子。他是8位從武漢乘坐包機回越南的其中一位乘客，8人當中有4人早前確診染病。

印度：印度2月3日確診第3宗感染個案。喀拉拉邦（Kerala）衛生部長莎伊拉賈（KK Shailaja）証實消息，並指第3宗個案是在喀拉拉邦確診，患者正在加瑟勒戈德縣（Kasaragod）的地區醫院接受治療，目前情況穩定。患者是最近從武漢回國的學生。

印度第一宗確診個案的患者1月30日確診，她是一名在武漢大學讀醫的女學生。第二宗個案的患者1月24日由中國抵達當地，在2月2日確診，目前情況穩定，已被隔離。

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澳洲：南澳省（South Australia）衛生部門指，一對60歲夫婦來自武漢的夫婦證實確診，目前在阿德萊德（Adelaide）一間醫院內接受隔離治療，目前情況穩定。當局衛生官員表示，相信兩人在1月20日離開武漢，到南澳探望親友。

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【北美】

美國：美國威斯康星州確診首宗病例，全國確診病例增至12宗。患者為成人男子，曾前往北京。

加拿大：加拿大卑詩省（British Columbia）2月4日表示，溫哥華出現一宗新型冠狀病毒「推定」個案，亦即是初步確診病例，相信會成為該國第5宗確診個案。

卑詩省衞生官員哈里（Bonnie Henry）表示，患者是年約50多歲的溫哥華女子，住在溫哥華沿岸衛生局區（VCH），她曾經與一群來訪的武漢親屬見面。患者到醫院求診後，已接受隔離治療，情況穩定。她還有待當局進一步確認檢驗結果。

安大略省衛生部1月31日宣布，確診該省第3宗感染病例。全國確診病例累計4宗。患者是年約20多歲的女性，是安大略西部大學（University of Western Ontario）的學生。她曾回中國武漢探親，1月23日返回加拿大，翌日出現症狀。患者目前已康服，並繼續自我隔離。

匈牙利布達佩斯的機場加強檢疫措施，旅客入境時要接受體溫檢測。（美聯社）

【歐洲】

比利時：比利時衛生部門2月4日表示，2日從中國武漢市撤離返國的9名比利時人中，有一人對新型冠狀病毒的檢測呈陽性反應。這是比利時首宗確診病例。

衛生部門指出，這9人全部在首都布魯塞爾（Brussels）的軍方醫院進行一連串檢驗，其中8人對新型冠狀病毒的檢測呈陰性。

德國：德國巴伐利亞州衞生部2月3日表示，州內再多2人確診新型冠狀病毒肺炎，分別是一名男子和一名兒童，該國至今累計12宗確診病例。

衛生部門指出，男患者與德國最早確診的一名中國女子，在同一間汽車零件公司任職；兒童患者則是來自同一間公司、早前亦已確診感染男子的子女。

英國：英國1月31日宣布首次出現確診病例，兩名中國籍患者來自同一個家庭。約克大學（York Unversity）2月1日証實，其中一名患者是該校學生。大學發言人指，該名學生確診染病前後均未曾在校園或學生宿舍出現。

旅客抵達意大利羅馬的機場亦需要接受體溫檢測。（路透社）

【中東】

阿聯酋：阿聯酋2月1日晚上確診第5宗新型冠狀病毒感染病例，患者是來自武漢的中國男子，目前情況穩定。阿聯酋1月29日出現首批確診個案，患者是來自武漢的家庭，共有4人感染。衛生部指，患者情況穩定。

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