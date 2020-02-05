土耳其伊斯坦布爾機場有客機衝出跑道　機身斷開多截　1死157人傷

土耳其最大城市伊斯坦布爾（Istanbul）2月5日發生客機衝出跑道事件，土耳其飛馬航空（Pegasus Airlines）一架載有177名乘客及6名機員的客機在薩比哈．格克琴機場（Sabiha Gokcen Airport）降落時衝出跑道，機身斷開多截，事件導致最少1死157傷。

土耳其飛馬航空一架波音737-800型客機2月5日在伊斯坦布爾降落時發生意外，飛機衝出跑道後斷開多截，當局隨即到場展開搜救工作。（Reuters）

當地傳媒報道，客機從西面的伊茲密爾省（Izmir）飛往伊斯坦布爾，但在降落時發生意外。從網上流傳的片段可見，機頭斷開後翻轉向天，並有多名乘客從機艙逃生。當地運輸部長在事發後不久曾表示沒有人喪生，但衛生部長其後證實有一人身亡。

#Pegasus havayollarına ait bir uçak Sabiha Gökçen’de pistten çıktı ve ikiye bölündü.



İnşallah can kaybı olmaz.. pic.twitter.com/MYjQ35qeUq — Melek Kırteke Sezik (44) (@sezik_melek) February 5, 2020

根據飛機追蹤網站FlightRadar24的資料顯示，飛馬航空編號PC2193班機在當地時間下午6時19分降落。涉事航班為波音737-800型客機，美國有線新聞網絡土耳其語頻道（CNN Turk）報道，客機意外後曾起火，但隨即被消防部門撲滅火勢。

Istanbul-SAW RWY 06/24 is currently Notam’d closed due to ‘aircraft crash’. Photos and video from the scene indicate an aircraft suffered a runway excursion. The last flight to land at SAW was Pegasus #PC2193. https://t.co/fyQBnX2j8K pic.twitter.com/1o5Jhk99eB — Flightradar24 (@flightradar24) February 5, 2020

涉事航空公司一個月內兩度發生意外

土耳其廣播電視公司國際頻道（TRT World）駐德國柏林記者Yunus Paksoy指，這是飛馬航空在一個月內第二度發生同類事件，對上一次是在1月7日發生，幸好沒造成任何傷亡。