【武漢肺炎】加拿大男子謊稱染病導致飛機返航　竟是為拍片博出位

武漢新型冠狀病毒引發的肺炎疫情在全球爆發，而此時有人卻在飛機上搞出惡作劇，謊稱自己感染病毒，導致飛機緊急返航。

圖為西捷航空的客機（示意圖 / AFP）

加拿大《環球新聞網》（Global News）2月4日報道，西捷航空（WestJet）一架2月3日從加拿大多倫多飛往牙買加的航班上，一名28歲的加拿大男子突然站起來自拍，謊稱自己剛從中國回來，感染新型肺炎，導致該航班載着243人緊急返航。在返航期間，機上職員給他口罩和手套，並安排他改到機上較後位置。

該男子名叫波托克（James Potok），他事後稱當時想要拍一段影片，趁此走紅，他在接受採訪時說「我帶了相機，想要拍一段能夠走紅的影片。我希望在所有的社交媒體平台上都能看到。」

他稱「回想起來，我覺得這樣做很沒品味。我做了什麼呢，我就是站起來說，大家注意了，我剛從湖南回來。」他又表示「我想這會引起某種反應。不是在飛機上，更多的人是在社交媒體上看到，會說『哇，這個孩子在胡說』，或者『這個孩子瘋了。』」

他稱自己是一名藝術家，「對我來說，任何的宣傳都是好的」，但他也承認他做錯了，「我毀了飛機上200人的行程，我真的很抱歉」。

波托克之後在Instagram拍片道歉（Instagram@potokphilippe）

西捷航空發言人貝爾（Morgan Bell）介紹稱，這架載有243名乘客的航班2月3日按計劃飛往牙買加蒙特哥灣（Montego Bay），但「由於一名不守規矩的乘客」被迫返回起飛地點多倫多。

貝爾說「出於高度謹慎，我們的機組人員遵守了機上所有的傳染病防治方案，包括隔離了這名聲稱感染新型冠狀病毒的人。」

警方表示，波托克在3日下午被逮捕，預計3月9日出庭。