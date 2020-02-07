【一分鐘看世界】隔離待遇大不同、拜登變輸家、峇里島麻煩多

今天是2月7日，星期五。
迎接周末的來臨前，你需要知道的國際新聞：
隔離生活的「天堂與地獄」？
新型冠狀病毒疫情威脅全球，日本有酒店因為名字問題而「躺着也中槍」，而停泊在橫濱的郵輪「鑽石公主號」則繼續有多人證實確診。船上人士需要繼續隔離，他們的情況逐漸曝光，不少乘客感到沉悶。
而在美國亦有民眾需要隔離，但他們的生活卻完全不同……（按此閱讀更多）
「鑽石公主號」郵輪現時仍停泊在橫濱港口，船上3700人需要隔離十四日。（Reuters）
美國民主黨的初選「跑馬仔」
美國民主黨在艾奧瓦州舉行黨團會議，為爭取總統候選人之位展開序幕，但當地的投票率低，再加上開票混亂，更要重新點票。現時未有最終結果，由誰獲勝仍未有定局，但不少人認為，前副總統拜登可能成為大輸家……（按此閱讀更多）
拜登在艾奧瓦州的民主黨初選表現欠佳，三甲不入。（Reuters）
特朗普的「勝利演說」
彈劾門曲終人散，總統特朗普獲裁定無罪後，翌日在白宮發表「勝利演說」，意氣風發地感謝支持自己的人，同時連番炮轟整個風波，形容是邪惡行為……（按此閱讀更多）
芬蘭打工一族的福音
芬蘭政府由女性主導，當局有意改善民眾生活，計劃給予雙親相同的有薪育嬰假……（按此閱讀更多）
華客在峇里面對的「前後壓迫」
武漢肺炎疫情持續，多國紛紛暫停來往中國的航班，其中印尼峇里島就有至少5000人滯留，他們沒有航班可以回家之餘，當地亦有另一疫情的威脅……（按此閱讀更多）
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