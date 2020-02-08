美國新版中亞戰略提六大目標　專家解讀有何最大差別

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）結束中亞訪問行程後，國務院南亞和中亞司2月5日正式公布新版中亞戰略《美國中亞戰略2019-2025：促進主權和經濟繁榮》（United States Strategy for Central Asia 2019-2025: Advancing Sovereignty and Economic Prosperity）。有專家認為，新戰略更有針對性，欲發揮比較優勢。

蓬佩奧2月2日抵達哈薩克訪問，與哈薩克首任總統納扎爾巴耶夫會面。（新華社）

《美國中亞戰略 2019-2025：促進主權和經濟繁榮》總共六頁，分為前言、政策目標和願景三大部分。戰略文件提出未來美國中亞戰略的六大目標：支持和加強中亞國家的主權和獨立、減少中亞地區的恐怖主義威脅、維持對阿富汗穩定的支持、鼓勵中亞同阿富汗之間的聯繫、促進中亞國家的法治改革和尊重人權，以及促進美國對中亞國家投資。

戰略文件的願景部分中還寫道，美國將通過高加索地區來連接中亞與歐洲，使中亞和全球市場的聯繫更加緊密，與中亞五國的合作有利於推廣美國價值觀，平衡地區鄰國的影響。

談及這份新版戰略相較於以往的區別時，中國上海國際問題研究院全球治理所所長助理趙隆認為，最大的差別有三點，一是更有針對性，強調中亞發展與合作存在「第三條道路」，確保中亞國家在維護政治、經濟和安全利益的獨立性方面，可以自由地與各類夥伴開展合作，將中亞國家政策的獨立自主與美國對其經濟支持相掛鈎。

二是明確美國在此要發揮比較優勢，包括建設符合國際標準的透明政府，發展私營經濟等，作出投資和援助承諾；三是強調美國中亞戰略和中亞國家發展本身都進入了新的時期，突出特朗普與此前政府的區別，同時強調與部分中亞國家「新政府」建設新型夥伴關係的重要性。

蓬佩奧分別對烏克蘭、白俄羅斯、哈薩克和烏茲別克進行訪問，並在烏茲別克首都塔什干參加「中亞五國+美國」機制外長會議，介紹新的「美國中亞戰略」，強調「新戰略將着眼於促進中亞地區的獨立與繁榮」。