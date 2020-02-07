【武漢疫情】中國留學生抵韓　政府派員護送返回濟州宿舍

韓國濟州為防止新型冠狀病毒（武漢肺炎）疫情傳播，對中國留學生投入特別護送活動。

韓聯社2月7日報道，韓國濟州島於6日證實，濟州大學的三名來自北京和上海的中國學生被從濟州機場離境大廳護送到濟州大學宿舍。

武漢肺炎傳染性強，讓疫情控制難度增大。（新華社）

報道稱，為了隔離返回濟州島的中國學生，他們制定護送計劃，並預兩輛車（包括25座巴士和私家車）和三名護送人員。

濟州島計劃在28日之前一直為中國留學生提供護送活動。

為此，濟州大學已獲悉中國留學生的日程安排。

有分析認為，濟州島的大學正在討論大學開學時間表的調整並建議對提前入學進行限制，返回濟州島的留學生人數不會突然增加。

但是，隨着開學日臨近，入學人數可能會逐漸增加。濟州島通過中國留學生護送計劃來靈活控制，最大範圍內控制疫情感染。

現在韓國各大學都要求中國留學生自覺隔離14天，不要外出，並每天通過電話、郵件等形式報告身體健康狀況。

據悉，濟州島的中國留學生人數為803名，從中國返回的有628名。

而在韓國國內對於只限制涉及中國湖北的外國人入境是完全不夠的呼聲越來越高漲。

韓國《朝鮮日報》2月3日報道稱，禁止入境的對象不是中國全境，而是侷限於訪問或居住在湖北省的外國人，令防疫實效性下降。

韓國的大韓感染學會和大韓醫療相關感染管理學會、大韓抗菌療法學會2日表示：「40%的（感染）案例出自湖北省以外的中國地區，因此僅限制湖北省是不夠的。」

韓國保健福利部長官樸淩厚表示：「將討論停止發放（針對中國人的）短期簽證。」接着，他向韓國國民表示：「將中國全境的旅行警報從現在的『旅行限制』級別上調為『建議撤退』，禁止以旅遊為目的訪問中國。」

但目前為止，韓國政府並未擴大對中國人的限制入境措施。